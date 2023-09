87-Jähriger Klimaaktivist besucht Brucker Bauernmarkt

Teilen

Klimaaktivist Josef Seemüller ist auch am 9. September wieder am Bauernmarkt anzutreffen. © privat

Fürstenfeldbruck – Unter dem Motto “Musik statt Sekundenkleber“ spielte der 87 jährige Josef Seemüller aus Unterschweinbach am Samstag, 26. August, vor dem Brucker Bauernmarkt auf seiner Klarinette und einem Saxofon.

Der frisch gebackene Ehrenbürger der Gemeinde Egenhofen wollte auf diese Art seine Sorge um die dramatische Klimaveränderung zum Ausdruck bringen.



Bio-Abfälle stärker energetisch nutzen

„Unter Anderem gab er auch seinen selbstkomponierten Klimasong zum Besten“, wie Max Keil vom Brucker Bauernmarkt erklärt. Seemüller, der ursprüngliche Landwirt, Techniker, Musiker, Naturschützer, Wertstoffbewahrer und Energiewendeexperte, konnte an diesem Tag mit zahlreichen Marktbesuchern ins Gespräch kommen. Es gehe Seemüller mit seinem Protest vor allem um einen nachhaltigen Umgang mit den Lebensgrundlagen. Unterer anderem fordere er, dass die Bio-Abfälle und landwirtschaftlichen Reststoffe stärker energetisch genutzt werden. Seemüller plädiert für Bioabfallvergärungen in der engsten Region. Nur so könne das Gas als Energieträger und das Substrat als Dünger im ökologischen Kreislauf gehalten werden.



Marktbesuch am 9. September

Der Umweltaktivist Josef Seemüller wolle auch mit den Politikern ins Gespräch kommen. Aus diesem Grund wird er am Samstag, 9. September, wieder vor dem Bauernmarkt, Fürstenfelder Straße 31, auftreten. Der Markt ist jeden Samstag von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet.

red