Vermisstensuche in Germering erfolgreich

Teilen

Bei der Suche nach dem 92-Jährigen kamen neben Polizeistreifen auch ein Hubschrauber und die Rettungshundestaffel zum Einsatz. © Symbolbild: PantherMedia / AndreyPopov

Germering – Dienstagabend, 22. Februar, meldete eine 61-jährige Fürstenfeldbruckerin ihren 92-jährigen Vater, der in Germering wohnhaft ist, als vermisst.

Der Vermisste verließ am Nachmittag gegen 16 Uhr zum Radfahren seine Wohnanschrift, kehrte jedoch auch bei Einbruch der Dunkelheit nicht zurück. Über den 92-Jährigen, der an beginnender Demenz leidet und somit möglicherweise desorientiert ist, beziehungsweise sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, war bekannt, dass er oftmals mit seinem Fahrrad in Wälder fährt.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde durch mehrere Polizeistreifen sowie unterstützend durch einen Polizeihubschrauber mögliche Freiflächen und Wälder abgesucht. In der Folge wurde auch die Rettungshundestaffel alarmiert, die sich ebenfalls an der Suche beteiligte.

Die Suchmaßnahmen wurden die gesamte Nacht fortgeführt, bis schließlich gegen 6 Uhr die Rettungshundestaffel den Vermissten in der Adalbert-Stifter Straße in Germering antreffen konnte.

Dem 92-Jährige ging es nach ersten Erkenntnissen gut, er kam jedoch zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Wie sich herausstellte, wollte er ursprünglich mit seinem Fahrrad nach Nebel fahren, verirrte sich jedoch und fand nicht mehr zurück.

red