Abschied nehmen von Sepp Dürr

Von: Claudia Becker

Dr. Sepp Dürr. © priv

Germering – Der Schock ist groß: Die Grünen Fraktion nimmt Abschied von Sepp Dürr. Dieser war am Donnerstag, 26. Januar, im Alter von 69 Jahren nach einer Krebserkrankung verstorben. Der Biobauer galt als Vollblut-Politiker, der keine Diskussion scheute.

Dürr war von 1990 bis 2002 und seit 2020 Mitglied des Gemeinde- und später Stadtrates von Germering. Als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag hat er von 2000 bis 2008 die Politik im Freistaat entscheidend mitgeprägt. Im Bayerischen Landtag war er insgesamt von den Jahren 1998 bis 2018 vertreten und verabschiedet sich nach 20 Jahren.

„Als ich 2013 bei den Germeringer Grünen aufgeschlagen bin, war Sepp Dürr bereits seit über 20 Jahren dabei und einfach immer irgendwie da. In einem unserer ersten direkten Gespräche hat er mich scharf für eine Aussage in einer Rede oder einem Interview kritisiert, genau kann ich mich nicht erinnern. Ich war als politisches Küken jedenfalls – milde ausgedrückt – etwas überfordert von seiner direkten Art. Erst mit der Zeit habe ich gelernt, dass hinter Sepps bisweilen schonungslosen Ansagen zwar immer eine klare Meinung steckte, aber nie persönliche Ablehnung, sondern die ehrliche Überzeugung, es immer noch ein bisschen besser machen zu können. Von ihm habe ich gelernt, dass man – auch innerparteilich – nicht in allen Dingen einer Meinung sein muss, um für gemeinsame Ziele zu kämpfen. Sepp brachte in unseren Ortsverband und unsere Stadtratsfraktion unglaublich großes Engagement und Wissen, strategisches Denken und ein bisschen subversive Energie. Dass er den Kampf gegen den Krebs jetzt verloren hat, reißt ein Loch in unsere Fraktion, unseren Ortsverband, in das Germeringer Leben und vermutlich die ganze Grüne Partei. Wir wünschen seiner Familie und seinen Freunden viel Kraft“, erklärt Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher.



Bereits in den Achtziger Jahren wurde Dürr als einer der ersten Biobauern bekannt,der der sein Gemüse auf dem Wochenmarkt verkaufte. Mit großer Mehrheit wurde er dann 1990 in den Gemeinderat gewählt. 1998 bewarb er sich für das Amt des ersten Bürgermeisters.



„Mit Sepp habe ich jemanden verloren, der sehr wichtig war für mich. Ich verdanke ihm so viel, immer wieder ermunterte er mich sowohl im Kreisverband als auch im Stadtrat selbstbewusst aufzutreten. Sepp war ein Mensch mit Ecken und Kanten, sein Herz brannte für seine Themen und Ziele, die er mit vollem Einsatz und unerschöpflicher Energie verfolgte. Dabei ging er immer strategisch klug vor und achtete stets darauf, wer sein Gegenüber ist. Sepp war ein sehr politischer Mensch, ein Macher, keiner der nur redete. Während unseres letzten Gesprächs motivierte er mich zur Kandidatur für den Oberbayrischen Bezirkstag und war sich sogar sicher, dass dies nur ein weiterer Schritt von vielen sein wird, die noch kommen“, meldet sich Christian Huber, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Germeringer Grünen, zu Wort.

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Freitag statt.

