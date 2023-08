Abschlussfeier der Staatlichen Berufsschule Fürstenfeldbruck

Nahendes Berufsleben

Fürstenfeldbruck – Bei der Abschlussfeier der Staatlichen Berufsschule im Graf-Rasso-Gymnasium am 19. Juli wurden 345 Absolventen feierlich in das Berufsleben entlassen. Alle 13 Berufe, die an der Berufsschule ausgebildet werden, waren dabei vertreten.

Schulleiterin Andrea Reuß lobte in ihrer Ansprache den Fleiß der Auszubildenden und würdigte deren Durchhaltevermögen – gerade während der Pandemie. Auch die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler sowie Michael Steinbauer, Vorsitzender des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer Fürstenfeldbruck, richteten Grußworte an die Schüler. Sie hätten ihre Ausbildung im weltweit anerkannten dualen Ausbildungssystem absolviert und somit die allerbesten Chancen für die Zukunft auf dem Arbeitsmarkt. Zahlreiche Ehrengäste zollten den Absolventen ebenfalls ihre Anerkennung.



59 Schulabgänger konnten für ihre herausragenden Leistungen während der Ausbildung mit einer Urkunde der Regierung von Oberbayern geehrt werden. Dank der Unterstützung des Fördervereins „BesSer FFB“, der für eine Verbesserung beruflicher Chancen eintritt, war es möglich, den allerbesten 16 Schülern einen Geldpreis zu verleihen. Durch die Lehrerband der Berufsschule und die vielen Helfer, welche den Sektempfang mit Köstlichkeiten des Bäckers Franz Höfelsauer ermöglichten, wurde dem Prüfungsjahrgang des Sommers 2023 ein feierlicher Abschluss bereitet.

red