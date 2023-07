Achtjähriger Junge angefahren - Zeugen gesucht

Nach dem Autounfall bestand für den 8-jährigen Puchheimer Jungen keine Lebensgefahr. © Symbolfoto: PantherMedia/Arne Trautmann

Puchheim - Ein 8-jähriger Junge aus Puchheim entschied sich am 4. Juli gegen 15.30 Uhr die Lochhauser Straße hinter einem wartenden Bus zu überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 26-jähriger Puchheimer mit seinem VW Passat im Gegenverkehr die Lochhauser Straße Richtung Gröbenzell. Der Passatfahrer übersah den plötzlich hinter dem Bus auftauchenden 8-Jährigen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, um den Unfall zu vermeiden.

Der Junge wurde auf die Motorhaube geladen, an die Windschutzscheibe geschleudert und fiel dann zu Boden. Durch den Aufprall wurde er an den Beinen und am Kopf verletzt, sodass er in eine Kinderklinik verbracht werden musste, Lebensgefahr bestand jedoch keine. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Der Sachschaden am VW Golf wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Germering zu melden. Tel.: 089 8941570.

red