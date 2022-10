Adventskalender der Germeringer Lions verspricht tolle Preise

Von: Claudia Becker

Teilen

Der Lions Club stellte seinen Adventskalender für 2022 vor und überreichte OB Haas (Zweiter von rechts) einen Scheck über 5.000 Euro für bedürftige Germeringer Familien. © Claudia Becker

Germering – Gutes tun und dabei noch die Möglichkeit haben, etwas zu gewinnen. Dies bietet sich wieder beim Kauf des Adventskalenders des Germeringer Lions Clubs. Zum dreizehnten Mal können die Germeringer für einen Einsatz von fünf Euro Preise im Wert von über 21.500 Euro ergattern.

Trotz Pandemie, Ukrainekrieg und Energiekrise soll die Tradition weiterhin stattfinden. Und fünf Euro seien bei vielen Menschen zu verkraften, vor allem, so erklärt es Lions Präsident Stefan Hetsch, wenn man sieht, was das Geld alles bewirken kann. Die Mitglieder des Lions Clubs bekommen immer eine Aufstellung durch die Stadt überreicht. „Das reicht dann von kleinen Anschaffungen wie Haushaltsgeräten hin zur Finanzierung eines Schulausfluges oder einer Zugfahrt“, sagt Hetsch.

Ab dem ersten Novemberwochenende werden Freiwillige den Kalender auf den beiden Wochenmärkten verkaufen. „Aber es gibt auch wieder feste Verkaufsstellen“, erklärt Michael Sigmund von den Lions. Die Germeringer Sponsoren seien immer fleißig mit dabei, da wären andere Lions Clubs neidisch. Nicht verwunderlich bei einem Hauptgewinn im Wert von 2.000 Euro. „Die Firma ERS electronic GmbH sponsert einen Reisegutschein in dieser Höhe“, so Hetsch. Grundsätzlich haben die Preise einen Mindestwert von 20 Euro. Auch heuer, so sagen es die Lions Mitglieder, solle man schnell sein, denn im vergangenen Jahr war der Adventskalender vorzeitig ausverkauft. Infos zu den einzelnen Verkaufsstellen und Sponsoren gibt es auf der Homepage des Lions Clubs Germering.