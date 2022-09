Eine Brücke von Menschen für Menschen

Teilen

Die Helfer von „Aktion Brücke“. © Christine Engel

Germering – „Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenige Brücken“. Dieses Zitat von Isaac Newton nimmt sich der Verein „Aktion Brücke“ zu Herzen und unterstützt hilfsbedürftige Menschen in und um München.

Eva Gottstein, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, besuchte die Initiative „Aktion Brücke“ und stellt das Engagement zum Tag der Wohnungslosen am 11. September als „Ehrenamt der Woche“ vor.

„Ehrenamt speist seine Motivation oft aus Nächstenliebe“, sagt Gottstein. „Das wird beim Engagement von Aktion Brücke sehr deutlich. Ich kann hier nicht oft genug denjenigen Danke sagen, die aus Nächstenliebe den Menschen helfen, die am Rande der Gesellschaft stehen.“

„Das wichtigste sind das offene Ohr und die Menschlichkeit“

„Unsere Motivation ist die Menschenwürde und die Nächstenliebe“, sagt Anja Sauer, Vorsitzende von Aktion Brücke. „Bei unseren Fahrten geht es nicht nur um reine Versorgung und Verpflegung. Das wichtigste sind das offene Ohr und die Menschlichkeit. Wir sprechen Mut zu, nehmen an die Hand und auch in den Arm.“



So hilft „Aktion Brücke“

Aktion Brücke ist eine Hilfsorganisation für obdachlose und bedürftige Menschen in München und im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die etwa 90 ehrenamtlichen Helfer versorgen Suchtkranke, Obdachlose, geflüchtete Menschen und Rentner in Altersarmut. Jeden Sonntag fahren mehrere Teams feste Stationen an und versorgen Menschen mit warmen Mahlzeiten, frischer Kleidung oder Hygieneartikeln. Zusätzlich zu den Sammelstellen suchen die Ehrenamtlichen Obdachlose an Schlaf- und Lagerplätzen auf. Wochentags helfen sie bei Behördengängen und Arztbesuchen. Des Weiteren hat Aktion Brücke einen Infostand für Passanten, bei dem der Verein bei bestimmten Gelegenheiten über die Beweggründe und die Arbeit aufklärt.

Mehr Informationen zu „Aktion Brücke“ als „Ehrenamt der Woche“ unter: Ehrenamt der Woche - Bayerische Ehrenamtsbeauftragte (bayern.de)

red