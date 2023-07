Aktion für Kinder am Verkaufsoffenen Sonntag

Auch letztes Jahr wurde gemalt. © Archivfoto: Becker

Germering – Bereits letztes Jahr war der verkaufsoffene Sonntag während „Germering feiert“ ein voller Erfolg. So beantragte der Wirtschaftsverband auch für 2023 die Öffnung von 12 bis 17 Uhr am 16. Juli, parallel zu Germering feiert.

Viele Geschäfte haben geöffnet und sich dazu auch einiges einfallen lassen: Eine besondere Idee hatten Katrin Schmidt, Helen Hoff und Alexander Beck von Niki Augenoptik und der Buchhandlung LeseZeichen. Schaffen es die Germeringer Kinder mit Kreide eine Warteschlange mit verschiedenen Tieren auf den Gehsteig zu malen, die von der Buchhandlung bis zu Niki Augenoptik reicht? Auf die Idee für die gemeinsame Aktion kamen sie durch das Bilderbuch „Bitte anstellen“ von Tomoko Omura. 100 verschiedene Tiere stehen in diesem Buch in einer Schlange – erst am Ende wird aufgelöst, wofür. Das Buch ist nicht nur seit Jahren ein Verkaufsschlager in der Buchhandlung, sondern auch ein Lieblingsbuch von Alexander Becks Kindern, wie Katrin Schmidt erzählt. So kam die Idee, die Fantasie der Kinder am verkaufsoffenen Sonntag herauszufordern.„Wir sind gespannt und freuen uns auf viele kreative Künstler jeden Alters. Kreide wird von beiden Geschäften gestellt“, sagt Schmidt.

