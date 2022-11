Aktion Weihnachtsfreude: Pakete für bedürftige Menschen in Rumänien packen

Der Verein übergibt die Spenden in Rumänien persönlich an Bedürftige. © XHOPE

Olching – Auch in diesem Jahr sammelt der Verein „Hoffnung für eine neue Generation“ wieder Weihnachtspakete für arme Kinder, bedürftige Familien und alte Menschen in Rumänien. Außerdem unterstützt er damit 55 Kindergärten.

Bekannt ist das Kindergartenprojekt durch die vielen Hilfsaktionen der letzten 20 Jahre. Es beteiligen sich auch dieses Jahr viele Kindergärten und Schulklassen aus der Region. Martin Hößl, einer der Organisatoren, verspricht: „Wir können Ihnen versichern, dass jedes Paket direkt in den armen Familien und in den Kindergärten verteilt wird – wir begleiten das Projekt persönlich und werden auch in diesem Jahr im November wieder mit nach Rumänien fahren.“ Vor Ort beteiligen sich die freiwilligen Helfer an der Verteilung der Hilfsgüter in Kindergärten, Kinderheimen und bei den Ärmsten der Armen. Dies sei für die Kinder, Eltern und alten Leute in Rumänien ein Hoffnungsschimmer, ein Lebensmittelpaket, das hilft, die größten Nöte zu stillen. „Wir freuen uns über jedes Paket, das Sie auch dieses Jahr packen“, so der Verein. Aus Kapazitätsgründen werden in diesem Jahr nur Lebensmittel-, Weihnachtspakete, Kinderkleidung, Kinderschuhe und Spielsachen gesammelt.

Öffnungszeiten der Sammelstelle

Einfach einen Karton mit Lebensmitteln, die mindestens bis 31. Dezember 2022 haltbar sind, Süßigkeiten, Hygieneartikeln und Spielzeug füllen. Abgabetermine sind Freitag, 11. November, von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag, 13. November, von 10 bis 13 Uhr in der Sammelstelle XHOPE, Roggensteiner Straße 17, Olching. Weitere Informationen und Rückfragen per E-Mail an mhoessl@xhope.de oder telefonisch unter 0176 10550001.

Geldspenden auch möglich

Wer helfen möchte, aber keine Zeit hat, ein Päckchen zu packen oder eine Sammelstelle zu erreichen, kann sich an den Transportkosten beteiligen. Geldspenden an folgendes Konto:

Konto: Hoffnung e.V.

Bank: Kreisparkasse Waiblingen

IBAN: DE48 6025 0010 0006 0076 67

BIC: SOLADES1WBN

Stichwort: Aktion Weihnachtsfreude

red