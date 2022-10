Aktion Wunschbaum in Gröbenzell auch 2022 wieder am Start

Päckchen über Päckchen stapeln sich jedes Jahr bei der Wunschbaumaktion der Gemeinde Gröbenzell und SIG zu Weihnachten im Rathaus. © Gemeinde Gröbenzell

Gröbenzell – „Gröbenzeller für Gröbenzeller“ – so das Motto der Aktion Wunschbaum, die gemeinsam vom Verein Selbständige in Gröbenzell (SIG) und der Gemeinde schon zum fünfzehnten Mal durchgeführt wird.

Auch 2022 sollen auf diesem Weg wieder Weihnachtswünsche bedürftiger Menschen erfüllt werden, so still und unerkannt, wie es auch das Christkind tun würde. Insgesamt 50 Wünsche von bedürftigen Gröbenzellern können heuer von hilfsbereiten Bürgern erfüllt werden – das ist die Grundidee, die hinter der Aktion Wunschbaum steckt. Sowohl Wunschpaten als auch Bedürftige bleiben dabei für die Öffentlichkeit anonym. Sichtbar für alle wird die Aktion aber am Gröbenzeller Rathausplatz: Dort wird symbolisch ein Weihnachtsbaum aufgestellt, der mit Kugeln geschmückt ist.

Wer darf sich etwas wünschen?

Neben Empfängern von Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und für Arbeitssuchende, Sozialhilfe und Wohngeld sollen gerade auch diejenigen an der Wunschaktion teilnehmen können, deren Verdienst knapp über den für die genannten Sozialleistungen festgelegten Grenzen liegt – die also keinerlei staatliche finanzielle Hilfen dieser Art bekommen. Die Gemeinde Gröbenzell hat in Zusammenarbeit mit dem Verein SIG festgelegt, wie einzelne Bürger ihre Bedürftigkeit nachweisen können.



Wann startet die Aktion?

Ab Montag, 7. November, bis Mittwoch 23. November, dürfen Wünsche, die einen Wert bis zu 50 Euro haben, im Rathaus angemeldet werden. „Scheuen Sie sich nicht, sich zu melden. Machen Sie sich selbst oder Ihren Kindern eine Weihnachtsfreude“, ermuntert Bürgermeister Martin Schäfer, dem die Aktion sehr am Herzen liegt, die Bürger. Ansprechpartnerin für die Aktion Wunschbaum in der Gemeindeverwaltung ist die Abteilung Soziale Angelegenheiten unter Telefon 08142 505 253.



Was darf man sich wünschen?

Außer Bargeld eigentlich alles. Wünsche können zum Beispiel sein: Haushaltsgegenstände, Kleidung und Schuhe, Kinderspielzeug oder auch Einkaufsgutscheine für Lebensmittel, Friseur, Apotheke oder Drogeriemarkt.

Wer erfüllt die Wünsche?

Schenken macht Freude – Bürger, die eine Wunsch-Patenschaft übernehmen möchten, melden sich telefonisch bei Ingrid Streibel unter 08142 650 39 84. Sie kümmert sich um die Wunschpaten und um die Abstimmung der Wünsche.

Die fertigen WeihnachtsWunsch-Päckchen können ab Montag, 5. Dezember, bis spätestens Freitag, 16. Dezember, an der Information der Gemeindeverwaltung zu den üblichen Rathausöffnungszeiten abgegeben werden. Sie sollen festlich verpackt und deutlich sichtbar mit der Nummer des Wunsches gekennzeichnet sein.

Wo hängt die Wunschliste aus?

Ab Freitag, 25. November wird eine anonymisierte Liste mit einer Wunschbeschreibung ausgehängt. Dies erfolgt zum einen im Rathaus, Rathausstraße 4, und im Freizeitheim Gröbenzell, Wildmoosstraße 36. Zusätzlich finden Interessierte die Wünsche auf der Homepage der Gemeinde unter www.groebenzell.de. Die Listen werden nicht aktualisiert.

Wann können die Weihnachts-Wunsch-Päckchen abgeholt werden?

Die Päckchen können ab Dienstag, 20. Dezember bis Donnerstag, 22. Dezember, im Rathaus Gröbenzell während der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.

