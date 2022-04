Aktionswoche: Mittelschulen werben mit Betrieben für die Ausbildung

Begeistert von der Aktionswoche (von links): Matthias Lotz (MS FFB West), Corina Schmitz (Fürstenfelder) Bärbel Mahlmann (Fürstenfelder), Josef Heldeisen (Geschäftsleiter, ZVA Obere Amper), Marina Reseneder (Agentur für Arbeit), Johannes Könnecke (Agentur für Arbeit), Antonia Dütsch (MS FFB West). © privat

Landkreis – Im März fand bundesweit die „Woche der Ausbildung“ statt. In unterschiedlichen Aktionen warben die Arbeitsagenturen gemeinsam mit ihren Partnern vor Ort für betriebliche Ausbildung. Auch im Agenturbezirk Weilheim fanden Veranstaltungen statt, die unter dem Motto „Mehr Ausbildung wagen!“ über die besonderen Chancen für junge Menschen und Unternehmen informierten.

Vor allem die Mittelschulen im Landkreis Fürstenfeldbruck beteiligten sich gemeinsam mit verschiedenen Arbeitgebern an der Woche der Ausbildung 2022. Ziel dieser Woche war es, möglichst viele ausbildungssuchende Jugendliche zu verschiedenen Ausbildungsberufen bestmöglich zu informieren und bestenfalls auch erste Kontakte zu den Unternehmen herzustellen.

Verschiedene Branchen

Federführend wurden die Veranstaltungen von Berufsberaterin Marina Reseneder und Berufsberater Johannes Könnecke, beide von der Agentur für Arbeit Fürstenfeldbruck organisiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir drei Betriebe aus den verschiedensten Branchen gewinnen konnten, die ihre Betriebe und Ausbildungsberufe präsentiert haben“, so Reseneder. Das Unternehmen Galvano Weis aus Emmering war mit Maria Schafhäutl vertreten, Bärbel Mahlmann und Corina Schmitz stellten die Fürstenfelder Gastronomie und Hotellerie vor und für den Zweckverband Obere Amper mit dem Beruf Fachkraft für Abwassertechnik nahmen Stefanie Furitsch und Josef Heldeisen teil.

Die Arbeitgeber waren im Laufe der Woche abwechselnd an insgesamt fünf Mittelschulen unterwegs, um den Schülern über mögliche Ausbildungen in ihren Unternehmen zu berichten und in den Austausch mit den jungen Menschen zu kommen. Teilgenommen haben die Mittelschule Fürstenfeldbruck West, die Mittelschule Kerschensteiner in Germering, die Mittelschule Eichenau, die Mittelschule Türkenfeld und die Mittelschule Puchheim.

„Im Namen der Agentur für Arbeit sagen wir allen Akteuren vielen Dank, denn für die Jugendlichen bedeutet diese besondere Art der Berufsorientierung wieder ein Stück mehr Klarheit über den Start in ihr Berufsleben“, resümiert Berufsberater Könnecke am Ende der Woche.

red