Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck ab 21. November

Von: Eva Lindemann

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen veranstaltet die Stadtbibliothek eine Aktionswoche. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch Partnerschaftsgewalt, erklärt Isolde Klyeisen, Gleichstellungsbeauftragte vom Landratsamt.

Und hinter diesen Femiziden stecke ein Rattenschwanz an Gewalt, der nicht in einer Tötung endet und oftmals hinter verschlossenen Türen bleibt. Häusliche Gewalt, sogenannte Partnerschaftsgewalt, ist in Deutschland trauriger Alltag und betrifft zumeist Frauen. Jede dritte deutsche Frau wird in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt, die wenigsten von ihnen trauen sich Hilfe zu holen oder darüber zu sprechen.

25. November ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Jedes Jahr am 25. November rückt das Thema durch den offiziellen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen in die Öffentlichkeit. Zu diesem Anlass veranstaltet die Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck eine Aktionswoche, um zu informieren, zu unterstützen und auf das Thema aufmerksam zu machen. Die Idee stammt von Bibliotheksreferentin Irene Weinberg, die zusammen mit Bibliotheksleiterin Diana Rupprecht die Veranstaltung ins Leben rief. „Ursprünglich war nur ein Aktionstag am 25. November geplant“, erzählt Rupprecht, aber als immer mehr Vereine sich anschlossen, sei aus einem Tag eine ganze Woche geworden. Zusammen mit Amnesty International Ortsgruppe FFB, dem Verein Frauen helfen Frauen, dem Weißen Ring, der ökumenischen Erziehungsberatungsstelle, Plan International München und der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes wird das Thema Gewalt gegen Frauen sachlich, filmisch, musikalisch und proaktiv vermittelt.

Filmabend, Vorträge und musikalische Lesung

Los geht es am 21. November mit einem Filmabend um 19.30 Uhr, den Frauen helfen Frauen ausrichtet. Der Film „Hinter Türen – eine Dokumentation über häusliche Gewalt“ gibt einen Einblick in das Leben betroffener Personen. Im Anschluss lässt sich in einem Gespräch mehr über Arbeit und Angebote des Vereins erfahren sowie Fragen und Wünsche einbringen. Am 22. November um 19.30 Uhr gerät häusliche Gewalt im internationalen Kontext in den Fokus. Amnesty International hat dazu zwei Vorträge zur Situation von Frauen in Afghanistan, wo die Frauenrechte seit der Machtübernahme der Taliban 2021 immer weiter eingeschränkt werden, organisiert. Hassina Quraishi berichtetet über die Situation von Frauen und Mädchen nach der Machtergreifung der Taliban, Nilab Taufiq referiert über besondere Gefahren durch Säureattacken. Anschließend gibt es eine Frage- und Diskussionsrunde sowie mehr Informationen über die Arbeit von Amnesty International. Eine musikalische Lesung „Dunkelziffer“ mit Klaus Zeh und Adeline greift am 23. November um 19.30 Uhr das Thema Kinderhandel und Zwangsprostitution auf. In einer Mischung aus Liedern und Buchzitaten wird die Geschichte von Sophia erzählt, die ihre Heimat verlassen und in einer grausamen Tätigkeit arbeiten muss.

Informationsstände am 25. November in der Stadtbibliothek

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November präsentieren alle Veranstalter von 14 bis 18 Uhr ihre Angebote an Informationsständen und laden dazu ein, sich zu informieren oder in einem unverfänglichen, anonymen Umfeld beraten zu lassen. Die Aktionswoche schließt am 26. November mit einem von Frauen helfen Frauen organisierten Selbstbehauptungskurs von 10 bis 16 Uhr für Frauen und Mädchen ab zwölf Jahren. Bis auf die musikalische Lesung, die acht Euro kostet und den Selbstbehauptungskurs mit einer Kursgebühr von 60 Euro, sind alle Angebote kostenlos. Sollten Interessierte die Kosten für den Selbstbehauptungskurs nicht aufbringen können, kann sich für Unterstützung an Frauen helfen Frauen gewendet werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen gibt es über die Stadtbibliothek oder Frauen helfen Frauen unter der Nummer 08141 290850 oder der E-Mail frauennotruf@fhf-ffb.de.

