Aktueller Stand beim Bau des Hospizes und Frauenhauses

Die Pflastersteine für die Terrasse des Hospizes und Frauenhauses liegen bereit. © Privat

Germering – Es geht stetig voran, wenn man einen Blick auf die Baustelle an der Unteren Bahnhofstraße wirft. In dieser Woche hat das Frühlingswetter die Landschaftsbauer beflügelt: sie haben das Gelände nördlich des Gebäudes verfüllt und, nach erneuter Vermessung der Grundstücksgrenzen, auf weiten Strecken der nördlichen und westlichen Grundstücksgrenze die Zaunstützen gesetzt. In den nächsten Tagen beginnen die Pflasterarbeiten für die Terrassen und Wege – das „königliche Pflaster“ dafür steht schon palettenweise bereit.

Zwei Stockwerke höher ist die Dachterrasse auf dem Südflügel derweil schon zur Hälfte gepflastert worden und lädt zum Verweilen ein, wenn die Sonne scheint. Im Inneren des Hauses geht es zügig der Fertigstellung entgegen: im dritten Obergeschoss (OG) sind noch geringe Restarbeiten durch den Fliesenleger und den Maler in den Bädern zu leisten, inzwischen sind auch die Verkehrsflächen mit Fliesen belegt.



Im zweiten OG fehlen noch die Fliesen auf den Böden der Bäder sowie ebenfalls Maler-Restarbeiten. Im ersten OG ist der Fliesenleger gerade mit den Bädern der Gästezimmer im Südflügel und im Nordflügel beschäftigt, der Maler „folgt ihm auf den Fersen“, so heißt es. Einzig im Erdgeschoss des Haupthauses sind noch keine Fliesenlegerarbeiten ausgeführt worden – dort sind die Trockenbauer noch mit Feinarbeiten an Wänden und Decken beschäftigt.

Das nächste Projekt der Fliesenleger wird, sobald das dritte und zweite OG komplett fertiggestellt sind und nicht mehr von Handwerkern betreten werden müssen, die Belegung der Treppenhäuser sein. „Es scheint, als würden wir demnächst in die Zielgerade der Fertigstellung einbiegen – um es ein bisserl olympisch zu formulieren“, erklärt Fritz Reichel, Mitglied des Vorstands der Germeringer Sozialstiftung.

Auch im Sozial- und Jugendausschuss war der aktuelle Stand des Bauprojektes sowie der geplante Betrieb Thema. Die Max- und-Gabriele-Strobl-Stiftung, vertreten durch die Germeringer Sozialstiftung, errichtet das stationäre Hospiz und Frauenhaus in der Unteren Bahnhofstraße 22. Beide Einrichtungen seien auf Spenden angewiesen, so heißt es in der Sitzung. Neben vielen ehrenamtlichen Hospizhelfern werden auch 15 Fachkräfte im Einsatz sein. Der Bezug ist für Juni geplant.

red