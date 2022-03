Alkoholisierte Jugendliche hinterlassen nach Party in Olching Spur der Verwüstung

Von: Miriam Kohr

Teilen

Der viele Alkohol trieb Jugendliche dazu, nach einer Party am See in Olching zu vandalieren. © Symbolbild: PantherMedia / Bignai

Olching – Eine Feier von mehreren Jugendlichen fand am Olchinger See am 11. März statt. Bereits gegen 19.45 Uhr wurden diese wegen einer Ruhestörung zur Ruhe ermahnt. Zwischen 21.15 und 22.45 Uhr wurde vermutlich von einem unbekannten Täter aus dieser Gruppe ein Verkehrsspiegel in der Ascherbachtraße zerstört.

Die Scherben wurden von der Polizei beseitigt. Zwischen 23.20 und 0 Uhr gingen offensichtlich mehrere Jugendliche aus dieser Gruppe über die Neufeldstraße und die Feursstraße zum Bahnhof in Olching. Auf dem Weg zum Bahnhof rissen sie von zehn Pkw jeweils ein Kennzeichen mit der Halterung ab. Ein Pkw wurde zusätzlich verkratzt. Bei einem weiteren Pkw wurde ein Kennzeichen stark verbogen. In der Feursstraße stellten sie außerdem einen Blumentopf auf die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer bemerkte diesen zu spät und überfuhr den Blumentopf. Vermutlich ist hierbei kein Schaden am Pkw entstanden. Der bisher bekannte Gesamtschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Sechs Jugendliche ermittelt

Sechs männliche Jugendliche aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Alter zwischen 15 und 18 Jahren konnten im Rahmen der Fahndung von der Polizei am Bahnhof Olching festgestellt und kontrolliert werden. Bei ihnen konnte eines der entwendeten Kennzeichen sowie ein blauer Eishockeyschläger, dessen Herkunft noch unbekannt ist, aufgefunden werden. Alle Jugendlichen waren alkoholisiert. Die Alkoholwerte lagen zwischen 0,3 und 1,2 Promille. Die Jugendlichen wurden zur PI Olching gebracht und nach Anzeigenbearbeitung an ihre Eltern übergeben.

Zeugen und weitere Geschädigte sowie der Eigentümer des blauen Eishockeyschlägers werden gebeten sich unter Telefon 08142 293-0 bei der PI Olching zu melden.

pi