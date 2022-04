Alle Olchinger Grundschulen haben nun ein digitales Tafelsystem

Vertreter von Stadtverwaltung und Schule lassen sich die digitalen Tafelsysteme erklären. © Stadt Olching

Olching – In Olching ist an den Schulen die Kreidezeit vorbei: Die Stadt hat alle drei Grundschulen mit einem digitalen Tafelsystem ausgestattet. In der Grundschule Graßlfing war das neue System bereits im Rahmen des Neubezugs des Neubaus und des sanierten Altbaus zu Beginn des aktuellen Schuljahres eingeführt worden, in der Grundschule Olching und der Grundschule Esting wurden die neuen Tafeln vergangene Woche eingebaut.

Schulungen für die Lehrkräfte haben bereits stattgefunden und die neuen interaktiven Tafeln werden bereits im Unterricht eingesetzt.



Zusätzlich zu den digitalen Tafeln stehen an allen Grundschulen in Olching iPads und Laptops für den Unterricht und die Lehrkräfte zur Verfügung. Die Stadt Olching hat damit die Digitalisierung der Klassenzimmer an allen städtischen Grundschulen erfolgreich abgeschlossen.



Die Kosten für die Ausrüstung der Grundschulen Esting und Olching belaufen sich auf knapp 600.000 Euro. Die Maßnahmen werden zum Teil vom Freistaat Bayern, zum Teil vom Digitalpakt des Bundes gefördert. Rund 50.000 Euro trägt die Stadt Olching selbst.



Tafeln stehen in allen Klassenzimmern und weiteren Räumen

Die neuen Tafeln stehen in allen Klassenzimmern und auch in weiteren Räumen (Werkräume, Lehrerzimmer) zur Verfügung. Auf der digitalen Tafel kann direkt mit dem Finger oder mit einem Stift geschrieben und gemalt werden oder indirekt über ein iPad oder einen Laptop. Zudem kann die Tafel komplett als Bildschirm für Filme verwendet werden und natürlich kann man mit der Tafel im Internet surfen.

Ein Vorteil für die Schüler ist die hohe Helligkeit und der optimierte Betrachtungswinkel für gestochen scharfe und klare Tafelbilder von jedem Platz aus. Vorstellen kann man sich die Tafel wie ein großes Tablet. Tafelbilder können nach der Unterrichtsstunde auch gespeichert werden. Ergänzt wird die Tafel durch Whiteboards, auf denen mit Stiften geschrieben werden kann und auf denen Magnete angebracht werden können. Damit ist die tragende Rolle der „klassischen“ Tafeln mit Kreide und Schwämmen im Unterricht in Olching vorbei.

