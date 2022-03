Alternativen gesucht: Sammelstelle für die Ukraine nur noch bis zum 22. März in der Tenne

Von: Maximilian Geiger

Teilen

Noch stapeln sich Hilfsgüter für die Ukraine in der Tenne, doch schon bald findet dort der Ostermarkt statt. Deshalb sind Weber und seine Mitstreiter auf der Suche nach einer Alternative zur Lagerung. © Archiv: Julia Huß

Fürstenfeldbruck – Dort wo sich derzeit Hemden und Hosen aneinanderreihen, Jacken und Westen an Kleiderständern hängen und Gummistiefel und Schuhe sich stapeln, werden schon in wenigen Tagen wieder Veranstaltungen stattfinden.

Die Welle der Solidarität und der Hilfsaktionen in Fürstenfeldbruck für die Ukraine war in den letzten Tagen und Wochen immens. Eine wahre Flut an Hilfsmitteln und Kleidungsstücken wurde über die Facebook-Gruppe „Brucker helfen der Ukraine“ angeboten.



Zur Lagerung und Sortierung der Spenden wurde dem Organisationsteam rund um Stadtrat Florian Weber (Die PARTEI) und Wirt Moritz Hickethier die Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld überlassen. Das Angebot galt, „solange bis wieder Veranstaltungen in der Tenne stattfinden“, erklärt Weber. Im Konkreten bedeutet das, man kann die Räumlichkeiten noch bis zum 22. März nutzen, denn ab dem 25. März findet dort der Fürstenfelder Ostermarkt statt.



An den Tagen zwischen dem Ende der Lagerung der Hilfsmittel für die Ukraine und dem Beginn des Ostermarktes, wird ein Putzteam anrücken, um die Tenne „wieder auf Vordermann zu bringen“.



Nun sei man auf der Suche nach einer Alternative zur Lagerung der Hilfsgüter und Kleidungen, berichtet Weber. Eine Art „Notfallplan“ gibt es bereits: „Wir haben schon ein Angebot in Maisach“, weiß Weber zu berichten. Auch wenn man sehr froh über das Angebot sei, wäre es den Organisatoren dennoch lieber, zentral in Fürstenfeldbruck bleiben zu können.