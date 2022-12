Am 9. Dezember wird Gleis 1 in Fürstenfeldbruck eröffnet

Von: Eva Lindemann

Teilen

Noch laufen die letzten Arbeiten, bevor Gleis 1 am 9. Dezember eröffnet wird. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck - Fahrgäste am Bahnhof Fürstenfeldbruck können sich freuen: Nach umfangreichen Bauarbeiten ist der neue Bahnsteig an Gleis 1 fertig.

Seit dem offiziellen Spatenstich am 9. Mai wurde am Bahnhof Fürstenfeldbruck unermüdlich gebaut, um Fahrgästen den Schienennahverkehr attraktiver zu machen. Dieser wird am 9. Dezember feierlich eröffnet. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird es zusätzliche Regionalzugverbindungen und damit noch mehr klimafreundliche Mobilitätsangebote für die Menschen in Fürstenfeldbruck geben. Gleis 1 ersetzt einen alten Bahnsteig, der für den Neubau abgerissen und mit neuer Überdachung wieder aufgebaut wurde. Außerdem sind eine neue Treppe und ein Aufzug zur Personenunterführung entstanden, um mehr Barrierefreiheit garantieren zu können.

Mehr Barrierefreiheit soll es in Zukunft auch an weiteren Bahnhöfen der S4 Strecke geben. Am 30. Dezember stimmte der Verkehrsausschuss im Bayerischen Landtag der Petition zum Ausbau der Bahnhöfe Leienfelsstrasse bis Eichenau zu. Die Bahnhöfe sollen um Außenbahnsteigen erweitert und barrierefreie ausgebaut werden.

red