AmperOase startet am Samstag in Freibadsaison - Eintritt frei

Von: Miriam Kohr

Die AmperOase öffnet am 14. Mai ihre Tore. © Tri Team FFB

Fürstenfeldbruck - Die Freibadsaison in der AmperOase beginnt am Samstag, 14. Mai. An diesem Tag ist der Eintritt kostenlos.

„Wir freuen uns die Wasserlandschaft unseren Gästen wieder zur Verfügung stellen zu dürfen. Die Auswinterungsarbeiten sind abgeschlossen und Wassertemperatur liegt im Moment bei rund 18 Grad Celsius“, erläutert Alexander Isenmann, Abteilungsleiter AmperOase.

Wegen Energiekosten nur 24 Grad

„Doch auch an uns gehen die stark gestiegenen Energiekosten nicht vorbei. Aus diesem Grund werden wir die Wassertemperatur in diesem Jahr nur auf 24 Grad heizen.“

Freier Eintritt am ersten Tag

„Mit einem freien Eintritt zu Saisonstart wollen wir unseren Freibadbesuchern eine Freude bereiten. Denn in den vergangenen zwei Jahren mussten die Gäste viele Einschränkungen hinnehmen und konnten die AmperOase wenig genießen“, erläutert Isenmann die Entscheidung. „Das Wetter soll recht sonnig und warm werden, sodass sich ein Sprung ins Becken lohnen wird.“

Das Freibad öffnet täglich von 8 bis 20 Uhr – über den Sommer wird das Hallenbad für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Eintrittspreise bleiben in diesem Jahr unverändert und Saisonkarten können ab sofort an der Kasse erworben werden.

Die Hygienevorgaben sind weitestgehend aufgehoben – das freiwillige Tragen einer FFP2-Maske im Eingangsbereich wird jedoch empfohlen. Die Freibadsaison endet, in Abhängigkeit von der Witterung, spätestens am Sonntag, 18. September.