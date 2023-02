AmperWoGe will in Fürstenfeldbruck gemeinschaftliches Wohnen zu moderaten Mieten ermöglichen

Teilen

Neu gegründet: Die Wohnbaugenossenschaft AmperWoGe bei ihrer Gründungsversammlung in der Aumühle. © privat

Fürstenfeldbruck - In Fürstenfeldbruck hat sich eine neue Wohnbaugenossenschaft gegründet: die AmperWoGe.

Die engagierten Brucker Bürger haben das Ziel, bezahlbaren und sicheren Wohnraum in der Stadt zu schaffen. In den nachhaltig gebauten oder umgebauten Häusern sollen Mitglieder generationenübergreifend und gemeinschaftlich in kooperativer und guter Nachbarschaft leben können. Als junge Genossenschaft möchte sich die AmperWoGe darüber hinaus aktiv und kreativ an der Entwicklung des jeweiligen Quartiers beteiligen. Zur Gründungsversammlung im Saal der Aumühle waren 23 Aktive zusammengekommen. In den Vorstand der AmperWoGe wurden berufen: Margarete Hascher-Kück, Dr. Martin Thoma und Ralf Vennefrohne. In den Aufsichtsrat wurden Karin Heller, Marlene Fechter, Georg Tscharke und Matthias Neuhauß gewählt.

Der Spekulation den Boden entziehen

In Fürstenfeldbruck sind derzeit mehrere Flächen für genossenschaftliches Wohnen vorgesehen, so zum Beispiel im neuen Quartier Aumühle/Lände. „Wir sind dazu im Austausch mit der Stadt und hoffen, dass wir uns möglichst bald auf geeignete Grundstücke bewerben können.“, so der neu gewählte Vorstand. „Als Genossenschaft haben wir keine Gewinnerzielungsabsicht. Die Häuser gehören der Gesamtheit aller Mitglieder und sind deshalb der Spekulation entzogen. Die darin wohnenden Mitglieder können mit einer Miete rechnen, die rein kostendeckend und langfristig stabil ist. Bei den derzeitigen Bau- und Finanzierungskosten ist das Vorhaben allerdings nicht ganz einfach und wird stark von den Konditionen für den Erwerb der Grundstücke abhängen.“



Vorstellung der Genossenschaft im Frühsommer

Die AmperWoGe ist entstanden aus der Interessengemeinschaft Aumühlenpark. Unter professioneller Begleitung hat sie sich ein Leitbild erarbeitet, eine Satzung gegeben und ein Finanzkonzept entwickelt. Sobald sie nach der obligatorischen Gründungsprüfung in das Genossenschaftsregister eingetragen ist, darf die AmperWoGe weitere Mitglieder aufnehmen. „Wir freuen uns darauf, den Brucker Bürgerinnen und Bürgern unser Vorhaben im Frühsommer bei Informationsveranstaltungen vorzustellen.“

red