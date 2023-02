Amphibien im Landkreis Fürstenfeldbruck wandern wieder

Auf Wanderschaft: Sobald es wärmer wird brechen Frösche und Kröten zum ablaichen auf. © Webster

Landkreis Fürstenfeldbruck - Schon bald machen sich Frösche, Kröten und Molche wieder auf den Weg zu ihren Laichgewässern.

Der führt oft an starkbefahrenen Straßen vorbei. Im Moment ist es für die Amphibienwanderung noch zu kalt. Sobald die Temperaturen mehrere Nächte wärmer werden und das Wetter feucht ist, zieht es die Tiere aus ihren Winterquartieren zu den Weihern und Tümpeln. Autofahrer werden in dieser Zeit um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme auf die wandernden Tiere gebeten. Bei den meist nächtlichen Wanderungen müssen die Amphibien auch Straßen überqueren, was jedes Jahr vielen Tieren zum Verhängnis wird. Durch das Aufstellen von Amphibienzäunen durch die Naturschutzverbände und das Landratsamt Fürstenfeldbruck sowie die nächtliche Sperrung verschiedener Straßen können die Verluste stark reduziert werden.

Sperrungen und Umleitungen

Der Beginn und die Dauer der bevorstehenden Straßensperrungen zwischen Alling und Germannsberg sowie zwischen Weiherhaus und Pfaffing werden gesondert bekannt gegeben. In der Bahnhofstraße in Grafrath erfolgt wie in den letzten Jahren keine Sperrung, dafür wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundekilometer begrenzt. Wie im letzten Jahr wird es eine Ge-schwindigkeitsbegrenzung in der Parsbergstraße im Bereich Dötelbauer geben. Neben durch Sperrungen bedingte Umleitungen für Busse wird es auch dieses Jahr folgende Umleitung geben: Die Buslinie 838 wird abends ab 19 Uhr (Winterzeit) und später 20 Uhr (Sommerzeit) nicht die Strecke zwischen Glon, Landkreis Aichach-Friedberg und Vogach, Landkreis Fürstenfeldbruck, befahren. Auch dieses Jahr wird in der Gemeinde Eichenau und der Stadt Puchheim die gemeindliche Olchinger Straße zwischen dem Ihleweg ,Stadt Puchheim, und der Zweigstraße, Gemeinde Eichenau, nachts während der Zeit der Amphibienwanderung gesperrt. Diese Sperrung erfolgt durch die Gemeinde Eichenau und die Stadt Puchheim gemeinsam. Eine Umleitung für den Autoverkehr wird eingerichtet.



Ankündigen erfolgen sehr kurztfristig

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck möchte, die Einschränkungen für die Autofahrer so gering wie möglich zu halten. Die Sperrung der Straßen erfolgt erst, wenn witterungsbedingt die Massenwanderung der Amphibien. Die Ankündigung der Straßensperrungen kann aus diesem Grund nur kurzfristig erfolgen. Weiter bittet das Landratsamt Autofahrer in den nächsten Wochen auch im eigenen Interesse um erhöhte Vorsicht, besonders in Waldstücken und im Bereich von Weihern und Tümpeln.

red