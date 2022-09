Angepasster Impfstoff eingetroffen

Teilen

Impfauftakt in Germering. © Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Landkreis Fürstenfeldbruck– Das Impfzentrum Fürstenfeldbruck wird mit dem neuen, variantenangepassten mRNA-Impfstoff der Hersteller BioNTech und Moderna beliefert.

Das Team des Impfzentrums hat schon im Vorfeld alle betroffenen Prozesse entsprechend angepasst, so dass der neue Impfstoff bereits an die vorgesehenen Personen verabreicht werden konnte.

Wie Dr. Matthias Skrzypczak, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums mitteilt, umfasst die Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA die Auffrischungsimpfung, also dritte oder vierte Impfung nach erfolgter Grundimmunisierung. Erst- und Zweitimpfungen sowie Impfungen von Kindern von fünf bis elf Jahren sollen zunächst weiterhin mit dem bereits seit Dezember 2020 verwendeten Impfstoff beider Hersteller durchgeführt werden.



Es stehen sieben verschiedene Impfstoffe zur Verfügung

Parallel wird auch der ebenfalls neu zugelassene Impfstoff VLA2001 eingeführt. Hierbei handelt es sich um einen klassischen Totimpfstoff des französisch-österreichischen Herstellers Valneva, der für die Grundimmunisierung von Impflingen im Alter von 18 bis 50 Jahren zugelassen ist.

Insgesamt stehen Impflingen im Impfzentrum nach entsprechender ärztlicher Aufklärung nunmehr sieben verschiedene Impfstoffe – zuzüglich der jeweiligen für Kinder angepassten Versionen – zur Verfügung.

„Wir wollen weiterhin ergänzend zu den impfenden Hausärzten eine kompetente Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Impfen im Landkreis Fürstenfeldbruck sein.“

Dr. Skrzypczak sieht das Impfzentrum gut gerüstet für die Beratungssituation vieler Impflinge, die durch die zunehmende Anzahl an Impfstoffen, aber auch persönlicher Faktoren wie durchgemachter Infektionen immer komplexer wird, gut gerüstet. „Wir arbeiten seit Beginn des Impfzentrums mit einem geschulten und motivierten Team, welches wir regelmäßig weiterbilden. Wir wollen weiterhin ergänzend zu den impfenden Hausärzten eine kompetente Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Impfen im Landkreis Fürstenfeldbruck sein.“



Impfaktionen auch in Alten- und Pflegeheimen

Erst am 13. September waren in allen 16 Alten- und Pflegeheimen des Landkreises mindestens ein Arzt anwesend, um Bewohner sowie deren Angehörige ebenso wie Pflegepersonal und sonstige Mitarbeiter zu informieren und spezielle Fragen zu klären. „Anders als zu Beginn der Impfkampagne zeigen sich mittlerweile eine Vielzahl an Kombinationen aus Impfungen oder Impfstoffen und teilweise durchgemachten Corona-Infektionen, so dass eine genaue Analyse wichtig ist“, erklärt das Gesundheitsamt im Landratsamt.

Öffnungszeiten des Impfzentrums Mittwoch: 13 bis 21 Uhr

Donnerstag 8 bis 15 Uhr

Freitag: 8 bis 16 Uhr

Samstag: 9 bis 16 Uhr

Sonntag: 9 bis 16 Uhr Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Die Hotline ist zu den Öffnungszeiten des Impfzentrums für alle Fragen erreichbar.

red