Ein „Muss“ für Anime-Fans

Beim großen Catwalk begeisterten die Cosplayer die Jury mit aufwändigen Kostümen und toller Performance. © Nicole Burk

Das Regenwetter am Freitag tat der guten Laune der Besucher keinen Abbruch. Seit 2009 lockt die Animuc, die größte Anime- und Manga-Convention im süddeutschen Raum, tausende Anhänger japanischer Zeichentrickfilme und Comics an. Wer hierherkommt, taucht in eine andere Welt ein, tauscht sich über die neuesten Trends aus, entdeckt Neuigkeiten aus dem Manga- Anime- und Game-Universum.

Viele Besucher verkleideten sich als Protagonisten ihres Lieblingsanimes oder schlüpften in die Rolle eines fiktiven Charakters. So traf man Kakashi aus Naruto, Ruffy aus One Piece oder Cloud Strife aus Final Fantasy.

Die Animuc 2023 brachte für drei Tage japanische Popkultur ins Veranstaltungsforum Fürstenfeld Fotostrecke ansehen

Cosplayers präsentierten beim großen Catwalk im Stadtsaal ihr Outfit vor einer internationalen Jury. Außerdem gab es Workshops, Tanz- und Gesangsperformances, Theater AGs und eine AMV (Anime Musik Video) Happy Hour. Zahlreiche Interessierte entdeckten die Welt der Trading Card Games oder auch des japanischen Traditionsspiels „Go“. Im Gamesroom probierten Fans die neuesten Spiele aus und sangen im Karaoke-Raum ihren Lieblingssong. In der Tenne fanden sich zahlreiche Verkaufsstände mit Waren rund um Japan, Anime, Manga und Nerdstuff. Zum ersten Mal verwandelte sich der kleine Saal am Freitagabend in eine Animuc-Disco mit J-Pop, K-Pop und den neuesten Beats aus Animes und Co.

Nicole Burk