Germering – Seit mehr als 30 Jahren gibt es sie schon in Germering, die Gleichstellungsbeauftragte. Genauer gesagt wurde die Stelle am 1. April 1987 als freiwillige Leistung der Stadt ins Leben gerufen. Zum 1. Dezember 2021 hat die 52-jährige Antje Barella nun das Amt übernommen. Aber was genau sind die Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten? Im Kontext mit dem nahenden Internationalen Frauentag, der am 8. März zelebriert wird, hat der Germeringer Anzeiger einmal nachgehakt.

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So ist es im Grundgesetz Artikel 3 vermerkt. Aber wie viel Wahrheit steckt in dieser Aussage in Zeiten von #MeToo, in Zeiten, in denen das Recht auf Freiheit, welches die Menschen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg als selbstverständlich erachtet hatten, nicht mehr gegeben ist. In Zeiten, in denen der „alte weiße Mann“ mit so vielen Schicksalen spielt und Frauen immer noch um Anerkennung und gleiche Chancen kämpfen müssen.



Mit ihren 25 Wochenstunden muss Barella gut haushalten. Bei einer Stadt wie Germering könne man, wenn es die finanziellen Mittel hergäben, ein ganzes Team beauftragen. Sie beschäftigt sich aber hauptsächlich verwaltungsintern um die Mitarbeitenden im Rathaus. Hier ist sie zuständig für Personalangelegenheiten, nimmt an Bewerbungsgesprächen teil, schreibt Beurteilungen oder ist Anlaufstelle bei Kündigungen. Immer im Sinne der Gleichberechtigung. Sie vernetzt zudem die Frauenaktivitäten in Germering und arbeitet mit Frauengruppen, Vereinen, Institutionen und Initiativen wie der Germeringer FrauenInitiative (GeFI) und dem Frauen- und Mütterzentrum (Frau MütZe) zusammen.



Auch wenn der 52-jährigen, die zuvor in der Nähe von Mainz gelebt hat, Corona Probleme bei der Einfindung bereitet habe, so freue sie sich auf neue Aufgaben und Projekte, die sie starten möchte. „Jeder kann sich melden, auch Privatpersonen können mich jederzeit ansprechen, Vorschläge machen oder Wünsche äußern“, sagt sie und bezieht sich auf die beratende Funktion, die sie bei gleichstellungsrelevanten Fragen und Problemen einnimmt. Sie verweist die Personen, wenn nötig, dann an die jeweiligen Stellen weiter.



Aber auch Aktivitäten sind gefragt. So ist eine der ersten Veranstaltungen, die Barella organisiert, eine jährliche Kooperation mit dem Cineplex. Pünktlich zum Frauentag wird ein für die Frauenbewegung relevanter Film gezeigt. In diesem Jahr ist es „Die Unbeugsamen“. Er beleuchtet die Politikerinnen zu Zeiten der Bonner Republik, die den Weg für viele nachkommende Generationen an Frauen in der Politik geebnet haben. Früher sei der Tag noch ein echter „Kampftag der Frau“, meint Barella. „Diese Frauen haben uns den Weg geebnet. Aber auch heute stoßen wir noch an die gläserne Decke“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Besonders in Führungspositionen sei dieser Effekt spürbar. „Seit Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit denselben Dingen, manches hört nicht auf, vieles hat sich aber auch gewandelt“. Würden die Frauen nicht weiter für ihre Rechte kämpfen, so würde es in den Augen Barellas schnell wieder rückständig werden. Und welche Frau möchte sich im 21. Jahrhundert nur mit zwei Lebensfragen beschäftigen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? So suggerierte es doch eine berühmte Werbung aus der Fünfziger Jahren von Dr. Oetker. Aber auch wer sich für alte Strukturen entscheidet: „Ich unterstütze alle bei allem. Entscheidend ist, dass sich die Frauen selbst dafür entscheiden, egal für was“, so Barella.

