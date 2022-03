Brucker Stadträtinnen fordern Benennung neuer Straßen nach bedeutenden Frauen

Die Frauen in der Öffentlichkeit präsenter machen – das wollen die Stadträtinnen Karin Geißler, Ulrike Quinten, Irene Weinberg (oben von links), Birgitta Klemenz (unten Zweite von rechts) und Alexa Zierl (unten rechts) mit dem Antrag, den sie Brucks zweiter Bürgermeister Christian Stangel (unten links) und Oberbürgermeister Erich Raff (unten Zweiter von links) über- geben haben. © Jutta Thiel

Fürstenfeldbruck – Die Zahlen geben zu denken. Von den rund 320 Straßen in Fürstenfeldbruck sind nur sieben nach bedeutenden Frauen benannt, aber mehr als 100 nach berühmten Männern.

„Wir müssen Frauen unbedingt stärker in den Mittelpunkt stellen“, meint dazu Brucks dritte Bürgermeisterin, Birgitta Klemenz, „denn Frauen sind im öffentlichen Leben immer noch benachteiligt“. Deshalb hat Klemenz gemeinsam mit elf weiteren Stadträtinnen einen Antrag erarbeitet und Oberbürgermeister Erich Raff übergeben. Darin wird verlangt, dass Straßen in Zukunft grundsätzlich nach Frauen benannt werden sollen. Anlass dieser fraktionsübergreifenden Aktion war der Weltfrauentag, der alljährlich am 8. März begangen wird.

Frauen vor dem Vergessenwerden bewahren

Die Gelegenheit, mit Hilfe von Straßennamen an weibliche Persönlichkeiten zu erinnern und sie so oftmals vor dem völligen Vergessenwerden zu bewahren, bietet sich den Stadträtinnen zufolge laufend. So gibt es momentan unter anderem am Krebsenbach, am Fliegerhorst oder auf der Lände größere Neubaugebiete. Anstatt diese Viertel einfach durch die Verlängerung einer bereits bestehenden Straße zu erschließen, wünschen sich die Stadträtinnen „weibliche“ Neubenennungen. Nur in begründeten Ausnahmefällen sollen noch Männernamen auf den neu errichteten Straßenschildern zu lesen sein.



Konkrete Vorschläge

An Frauen, die im Landkreis gelebt und Bedeutendes geleistet hätten, und die deshalb als Namensgeberinnen in Frage kämen, herrsche nämlich kein Mangel. Warum nicht eine Straße nach Maria von Brabant benennen, ohne die es das Kloster in seiner heutigen Form wohl nicht gäbe? Oder wie wäre es mit einem Gretl-Bauer-Weg? Bauer war die Gründerin der Fürstenfeldbrucker Volkshochschule; weil ihr Vater Jude war, musste sie ihr Kinderheim in Neu-Esting 1938 schließen.

QR-Codes liefern Hintergrundinformationen

„Sollte unserem Antrag stattgegeben werden, werden wir ein Portfolio zusammenstellen, das eine Art Frauen-Liste enthält, damit wir bei Bedarf sofort Vorschläge parat haben“, erklärte Stadträtin Alexa Zierl, die das Projekt von Anfang an unterstützt hat. Doch damit nicht genug: In Ergänzung zu den üblichen Straßenschildern sollen Zusatztafeln mit kurzen biographischen Informationen angebracht werden. Ein aufgedruckter QR-Code– mit dem Handy gescannt – könnte dann in Sekundenschnelle auf Fürstenfeldbrucks Website und ausführliche Erläuterungen weiterleiten.

Erweiterte Konzepte

Klemenz und Zierl können sich vorstellen, dass sich eines Tages Stadtführungen bei der Routenplanung an diesen Schildern orientieren. Angestrebt wird aber auch die Zusammenarbeit mit kulturellen Organisationen wie Museen oder den örtlichen Schulen, um das Projekt mit einem pädagogischen Konzept in Form von Ausstellungen und Vorträgen zu untermauern.



Umsetzung noch ungewiss

Alles in allem ist die Idee, Straßen vermehrt nach historisch bedeutenden Frauen zu benennen, nicht neu. Bereits 2018 veröffentlichte die Brucker Historikerin Elisabeth Lang ähnliche Forderungen. Ob sie nun mit Hilfe der Stadträtinnen erfüllt werden, ist noch ungewiss. Momentan handelt es sich schließlich „nur“ um einen Antrag im Stadtrat. Unabhängig vom Erfolg dieses Vorhabens stellt Klemenz aber klar: „Das wird nicht unser letztes und einziges Projekt sein. Spätestens zum nächsten Weltfrauentag melden wir uns wieder zu Wort.“

Jutta Thiel