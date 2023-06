Anwohnerin kommt E-Scooter Dieben auf die Spur

Teilen

Symbolfoto: Die beiden Jugendlichen schlichen um einen Wohnwagen. © Suththichai Khundam

Puchheim - Eine Anwohnerin beobachtete am 13. Juni Jugendliche, die sich verdächtig verhielten in ihrer Nachbarschaft.

Sie beiden Jugendlichen schlichen gegen 16 Uhr um einen im Aubinger Weg abgestellten Wohnwagen herum. Zunächst entfernten sich die beiden, kamen aber gegen 21 Uhr wieder zurück und hielten sich etwa eine Stunde am Wohnwagen auf. Die Puchheimerin sprach die Jugendlichen daraufhin an, was sie am Wohnwagen zu schaffen haben. Daraufhin sind beide in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Jugendliche wollten wohl E-Scooter mitgehen lassen

Die Frau rief die Polizei in Germering an. Die Polizeibeamten konnten dann feststellen, dass die jungen Männer sich unberechtigt Zugang zum Wohnwagen verschafft hatten und einen E-Scooter zum „abholen“ bereitlegten. Durch das vorsichtige und doch sehr couragierte Vorgehen der Puchheimerin konnte so der Diebstahl verhindert werden. Durch die Polizei wurden tatrelevante Spuren gesichert. Wer am Dienstag, dem 13. Juni in der Zeit von 16 bis 21 Uhr, im Aubinger Weg / Am Mühlstetter Graben, Beobachtungen zum genannten Fall gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Germering zu melden. Nummer: 089/894157-0.

pi