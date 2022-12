Arabisch-Deutsche Lesung in der Aumühle Fürstenfeldbruck

Eine Reise in die Welt der Geschichten. © Dietzinger

Fürstenfeldbruck – Ein Teppich aus Wörtern erhob sich auf magische Weise in die Lüfte.

Mit an Bord waren am 8. Dezember rund 70 Kinder und Erwachsene, die in der Stadtbibliothek in der Aumühle mitgenommen wurden auf eine Reise in die Welt der Geschichten, um dabei fremdartige Schriftzeichen zu entdecken.

Der bekannte Schauspieler und Hörbuchsprecher Rainer Strecker aus Berlin inszenierte das Bilderbuch „Fabers Schatz“ von Cornelia Funke zum Zuhören und Mitmachen. Künstlerisch begleitet wurde er dabei von der Schauspielerin Meyrem Moutaoukklix (Berlin) und der Kalligrafin Merle Michaelis (Kiel). Ein Feuerwerk aus Worten, Klängen und Soundeffekten wurde entzündet und brachte den Turm der Aumühle zum Klingen und Schwingen.

Worte bringen den Teppich zum fliegen

Arabische Schriftzeichen verschmolzen zu Wörtern, die alle lesen konnten. „Wer kennt das arabische Wort für weiß?, Und für Grün? Und was heißt Himmel, Erde, Fluss oder Zuhause?“ Die Augen der Kinder, die diese Fragen beantworten konnten, leuchteten – und für alle anderen wurde dabei deutlich, was es heißt, eine Sprache nicht sprechen und die Wörter nicht lesen zu können. Nur wer die Magie der Worte beherrscht, bringt den Teppich zum Fliegen. „Bücher und Geschichten sind wie fliegende Teppiche. Damit kommst du überall hin wo du willst.“ So lautete die Botschaft, die Rainer Strecker seinem begeisterten Publikum mit auf den Weg gab. Und, dass es mehr spielerische Veranstaltungen wie diese braucht, um voneinander zu lernen und sich besser zu verstehen, war die einhellige Meinung und der Wunsch aller Teilnehmenden.

