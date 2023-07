Kurioser archäologischer Fund

Bauarbeiten bringen die Fundamente eines über 200 Jahre alten Gehöfts zu Tage

Puchheim-Ort - Was man in Germering nur zu gut kennt, ist nun auch in Puchheim-Ort passiert. Während Bauarbeiten stieß man auf die Grundmauern eines historischen Gebäudes. Derzeit wird der Ursprung des Hauses in das frühe 19. Jahrhundert zurückdatiert. Am 6. Juli durfte die Grabungsstätte öffentlich besichtigt werden.

Für Hans Stürzer von der örtlichen Wohnraumentwicklungsgesellschaft WEP bedeutet die aktuelle Situation vor allem eines: Baustopp. Um mindestens acht Wochen wird sich die Errichtung der acht barrierefreien Wohnungen an der Augsburger Straße verzögern. „Eine der Vorgaben meiner Baugenehmigung war, dass im Falle archäologischer Funde sich der Baubeginn verschieben muss. Das gleiche würde geschehen, wenn sich im Boden Altlasten befunden hätten“, sagt Stürzer, der immer ein gewisses Risiko mit einkalkuliert.

Währenddessen heißt Bürgermeister Norbert Seidl die rund 60 Interessierten willkommen. „Wir haben schon fast damit gerechnet, dass wir was finden, aber dass es so viel sein wird, war nicht zu vermuten“, führt der Politiker aus. Sinn der Veranstaltung sei, den Bürgern zu demonstrieren, wie man auf einer Grabungsstätte Schicht für Schicht vorgehe. Man könne den Archäologen bei der Arbeit ein wenig über die Schulter schauen.

Neben dem Bürgermeister steht Grabungsleiterin Ina Hofmann, die das Prozedere erläutert. Erst habe man sich mit dem Bagger zu den Fundamenten durchgearbeitet, dann begann die Feinarbeit. Vermutlich fuße das Gebäude auf noch älteren Ursprüngen, denn mittlerweile habe man einen Graben gefunden, der sich durch das gesamte Gelände zieht. „Die Drainage ist mit Keramik versehen, die sich wohl auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts datieren lässt“, informiert die Archäologin. Auch Bodenverfärbungen lassen vermuten, dass sich dort vormals noch Älteres – wie etwa Holzpflöcke – befand.

st mal um das Kartografieren und Vermessen des Geländes. „Gleichzeitig legen wir Profile an. Das ist vom Landesamt für Denkmalpflege so vorgegeben, damit man auch Jahrzehnte später eine Vorstellung davon hat, wie es hier früher mal aussah.“ Während die Wissenschaftlerin dies sagt, verweist sie auf scharf gezogene Schnittkanten im Lehm, der eine gute konservierende Eigenschaft habe. Überall sind rote, nummerierte Plättchen mit Nägeln am Boden befestigt. Sie markieren Fundstellen von Keramik, Glas und wenigen Metallteilen. „Die Münzen, die wir gefunden haben, sind leider nicht datierbar“, bedauert sie.

Die Besucher gehen entlang der mit Sprühfarbe markierten Linien, die man besser nicht übertreten sollte. Teilweise sind schon alte Pflasterungen zu Tage getreten und man kann sich vorstellen, wo der Haupteingang des eher kleinen, kompakten Gebäudes war. Gen Süden sind deutlich die Reste von Holzbalken erkennbar. Ein Anbau oder ein Stall – noch kann man nichts Genaueres sagen. Nun steht Hofmann vor einer Grube. „Das mag ein Kartoffel- oder Vorratskeller gewesen sein. Hier sieht man die Reste eines Holzfasses und man kann auch noch einen eisernen Umfassungsring erkennen“, erklärt sie den Puchheimern. Das Fass sei allerdings nicht mehr zu retten, da es nur noch von der Erde gestützt werde.

Spannend könnte es werden, wenn man im Inneren des Hauses noch eine Etage tiefer gräbt. Dort vermutet Hofmann ein Kellergewölbe, was schon der Profilschnitt angedeutet habe. Die kommenden Wochen werden es zeigen. Abschließend gab Hans Aichner vom Verein D’Buachhamer noch einiges von der gesicherten Geschichte des Geländes preis. So erwarb 1943 die Gemeinde das Anwesen und errichtete dort eine Entbindungsstation. Und tatsächlich: Unter den Anwesenden befand sich eine alteingesessene Puchheimerin, die dort am 6. August 1945 geboren wurde.