Eichenau erteilt Zustimmung für neuen Standort von Containern

Von: Hans Kürzl

Die Container im Schreberweg sind in die Jahre gekommen: Auf dem Nachbargrundstück sollen neue entstehen. © Hans Kürzl

Eichenau – Den Weg für eine neue Unterbringung von Asylbewerbern ist frei. Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Gemeinderat formal den Weg dafür frei gemacht, dass am Schreberweg 1 eine neue Unterkunft für Asylbewerber entstehen kann. 104 sollen dort künftig Platz finden. Die bisherige Anlage am Schreberweg 3 kommt ans Ende ihrer baulichen Nutzung und wird ersatzlos entfernt. Einem zweiten Anliegen des Landratsamtes erteilte sie aber eine klare Absage.

Gleichzeitig erneuerte der Gemeinderat seine Forderung, dass der Freistaat Bayern die soziale und integrative Begleitung personell zu leisten hat. Als Begründung führte man an, dass bereits im vergangenen Jahr aus finanzieller Hinsicht eine entsprechende, von den Grünen geforderte Stelle per Gemeinderatsbeschluss abgelehnt worden war. Außerdem ist der örtliche Asylhelferkreis bereits seit längerem an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit angekommen.

In den Beschluss eingepflegt wurde außerdem eine Absage an das Anliegen des Landratsamtes, das ein weiteres Grundstück an der Friesenstraße ins Auge gefasst hatte. Das liegt hinter der Friesenhalle und in Nachbarschaft zur Starzelbachschule. Dort ist seit längerem eine Wohnbebauung zumindest geplant. Darauf wies Markus Brüstle (Grüne) hin: „Wir sollten dem Landratsamt mitteilen, dass wir bei dem Grundstück andere Interessen haben.“ Dem folgte der Gemeinderat ohne Ausnahme.

Vorausgegangen war eine Unterredung im Landratsamt. Daran hatten vonseiten des Kreises Landrat Thomas Karmasin (CSU) sowie für die Thematik zuständigen Referats- und Sachgebietsleiter teilgenommen. Auf Seiten Eichenaus waren unter anderem Bürgermeister Peter Münster (FDP) und Integrationsreferentin Yasenin Bilgic (Grüne vertreten). In diesem Rahmen hatte das Landratsamt laut Sitzungsvorlage klar zu verstehen gegeben, dass die Baugenehmigung am Schreberweg auch ohne die Zustimmung der Gemeinde hätte durchgesetzt werden können. Diese hätte gegebenenfalls den Klageweg beschreiten müssen.

Bezüglich der Sozialarbeiter hatte das Landratsamt außerdem darauf aufmerksam gemacht, dass aus seiner Sicht die Stadt Puchheim keine solche Stelle genehmigt bekäme. Ebenfalls in der Sitzungsvorlage vermerkt ist an dieser Stelle, dass dagegen Puchheims erster Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) gute Chancen sieht, eine solche Stelle genehmigt zu bekommen.

