Asylhelferkreis Grafrath sammelt über 55.000 Euro Spenden

Teilen

Kaum ein Haus steht noch: Syrien ist von dem Erdbeben und seinen Folgen stark betroffen. © Asylhelferkreis Grafrath

Grafrath – Die Sonne geht unter über Dschindires in Nordsyrien. In der Stadt steht fast kein Haus mehr, die Menschengraben Tag und Nacht nach Vermissten.

Die Überlebenden hausen in einfachen Zelten. Diese Situation ist in Syrien trauriger Alltag. Am 15. Februar hat der Asylkreis Grarath um Hilfe für die Erdebenopfer in Nordsyrien gebeten. „Wir haben auf diesen Aufruf bisher über 55.000 Euro Spenden von Euch bekommen und sagen dafür vielen Dank“, so der Asylkreis.

Unterstützung vor Ort

In der kurzen Zeit konnte schon 537 Familien direkt geholfen werden, mit den Spenden hätten damit 2148 Personen direkte Hilfe bekommen. Dafür seien bisher 20.000 Euro der Spenden verwendet worden. Das weitere Geld würde in diesen Tagen nach Syrien transferiert werden. Auch damit werde man direkte Hilfe für mehrere hundert Familien leisten können. Neben Dschindires seien auch Familien in Aleppo und Afrin unterstützt worden. Partner vor Ort hätten Winterjacken und warme Kleidung für die Menschen verteilt.

Verwendung der Spendengelder gut nachvollziehbar

Viele Familien konnten durch die Spenden Lebensmittel erhalten (Olivenöl, Käse, Milch, Marmelade, Tee, Fleischkonserven, Sardinenkonserven, Hummus und Margarine). „Besonders in Dschindires haben wir Bargeld an die Familien ausgegeben, da es dort örtliche Kaufleute gibt, die versuchen, mit ihren Pick-Ups Lebensmittel in den Ort zu bringen und die wir damit auch unterstützen wollen“, erzählen die Helfer. Von allen Empfänger-Familien habe man Namen und Telefonnummern, sodass die Verwendung der Spendengelder gut nachvollziehbar sei.

Über Wings of Hope kann gespendet werden

Alle Spender werden im Mai über die Stiftung Wings of Hope die Spendenbescheinigung erhalten. Spenden können auch weiterhin über die evangelische Stiftung Wings of Hope aus München eingezahlt werden. Weitere Infos zu der Syrienaktion des Asylhelferkreis Grafrath gibt es über den Newsletter der Stiftung Wings of Hope: https://www.wings-of-hope.de/aktuelles/newsletter/.

red