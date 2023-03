Schlägerei am Emmeringer See weitet sich aus

Teilen

Der Polizei wurde zunächst gemeldet, dass sechs Personen in eine Schlägerei verwickelt wären. © Symbolfoto: Panthermedia/theshots.contributor@gmail.com

Emmering - Ein Anrufer meldete sich am 21. März gegen 17.45 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass sich beim Emmeringer See sechs Personen schlagen würden.

Mehrere Streifenbesatzungen begaben sich daraufhin zu dem Gelände und konnten zunächst vor Ort keine Personen mehr feststellen, die eine körperliche Auseinandersetzung austrugen. Aus diesem Grund wurde im Nahbereich nach den Personen gefahndet, welche schließlich unweit des Seegeländes angetroffen werden konnten. Bei den sechs Personen handelte es sich um Asylsuchende im Alter von 19 bis 31 Jahren. Die anschließende Sachverhaltsaufnahme vor Ort ergab, dass sich zwei der sechs Personen wechselseitig geschlagen haben. „Schwerer verletzt wurde hierbei keine der Personen. Es blieb lediglich bei Schürfwunden“, erklärte Kriminalhauptkommissar Matthias Volk. Unbeteiligte Personen waren nicht in die Auseinandersetzung involviert. Die Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, wurden durch die PI Fürstenfeldbruck übernommen und dauern an.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde gegen 19.30 Uhr durch den Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft in der Von-Gravenreuth-Straße in Fürstenfeldbruck die Polizei verständigt. Hintergrund war eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Bewohnern. Bei Eintreffen vor Ort konnte durch das kommunikative Verhalten der Beamten die Situation beruhigt und mit der Sachverhaltsaufnahme begonnen werden. Im Zuge dieser stellte sich heraus, dass es einen Bezug zu der Auseinandersetzung vom Emmeringer See gibt, da vier der sechs zuvor festgestellten Personen erneut involviert waren. „Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wirkten bei dieser Auseinandersetzung drei Personen körperlich auf die vierte Person ein. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt und trug Hämatome und Schürfwunden davon“, sagt Volk. Einer der drei Angreifer verletzte sich selbst und musste in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung verbracht werden. Personen, die nicht an der vorherigen Auseinandersetzung am Emmeringer See beteiligt waren, waren nach derzeitigem Stand nicht involviert. Die PI Fürstenfeldbruck hat auch hier Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

pi