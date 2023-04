Attacke in Puchheimer Dönerladen

Der Mann bedrohte mehrere Gäste und einen Angestellten (Symbolfoto). © AndrewLozovyi/PantherMedia

Puchheim – Ein 40-jähriger, der immer wieder auffällig wird, bestellte am 24. April in einem Dönerimbiss in Puchheim.

Während er dort wartete, geriet er mit anderen Gästen in einen Streit. Er trat und schubste einen anderen Gast. Der Aggressor wurde daraufhin vom 24-jährigen stellvertretenden Filialleiter des Ladens verwiesen. Kurze Zeit später kam er mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einer Schere, in der Hand zurück. Er ging bedrohlich auf den 24-jährigen zu. Dieser schützte sich mit einem Stuhl, in dem er den Angreifer damit zurückdrängte. Danach flüchtete der Täter Richtung Bahnhof und drohte im Gehen: „Wenn ich noch einmal komme, werde ich euch umbringen“.

Psychischer Ausnahmezustand beim Täter

Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Der 40-Jährige konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Germering festgenommen werden. Den Täter erwarten verschiedene Anzeige unter anderem wegen Bedrohung. Nachdem sich der Täter offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

pi