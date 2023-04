Drei, zwei, eins – O‘zapft is

Von: Eva Lindemann

Mit zwei Schlägen hat es Bürgermeister Norbert Seidl geschafft: Das Bier floss im Festzelt in Strömen. © Eva Lindemann

Puchheim – „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, singt Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl, noch bevor er das Fass mit zwei Schlägen anzapft.

Schon vorher hat der Bürgermeister unter Beweis gestellt, dass ihm das Singen auf der Volksfestbühne liegt. Zusammen mit der Band „zruck zu dir“ gab er den Volksfestklassiker „Rock mi“ zum Besten.

Nachdem das Publikum ordentlich angeheizt war, holte er seine Ehrengäste auf die Bühne, unter anderem Festwirt Jochen Mörz und Josef Wildgruber von der Brauerei Hacker Pschorr. Letzterer ist zum ersten Mal beim Volksfest in Puchheim dabei. Er habe aber schon an so einigen anderen Volksfesten mitgewirkt, sagt er. In Puchheim sei für ihn besonders, dass es das Erste im Landkreis sei.

Und das Zelt mache auch viel her – immerhin ist es mit dem originalen weiß-blauen Himmel der Bayern geschmückt, der sonst nur auf dem Oktoberfest zu sehen ist. Kein Wunder also, dass Wildgruber von der Bühne aus auf volle Biertischreihen blickt. „Das Zelt ist zum Auftakt komplett aus reserviert“, sagt er. Auch die Besucher wissen das Puchheimer Volksfest zu schätzen. „Es ist das Erste und auch das Berühmteste im Landkreis“, erklärt ein junger Mann. „Denn es ist sehr gut an Fürstenfeldbruck und München angebunden.“

Um etwa viertel vor sechs heißt es dann von Norbert Seidl: „Hiermit erkläre ich das zehnte Puchheimer Volksfest offiziell für eröffnet“. Das ist in diesem Jahr ganz besonders, immerhin ist es ein Jubiläums-Volksfest mit großem Programm.

Danach dauert es nochmals gute zehn Minuten, bis es – pünktlich um 18 Uhr – ans Anzapfen geht. Man reicht Seidl eine grüne Schürze, der Bürgermeister geht in Position vor dem Fass. Die letzten zehn Sekunden zählt das erwartungsvolle Publikum laut runter, dann schlägt Seidl zu. Nach zwei gezielten Schlägen sprudelt die erste Mass in den Bierkrug. Der Bürgermeister reckt sie in die Höhe und prostet dem Publikum zu, bevor er das erste Fass als Freibier an die schon wartende Menge vor der Bühne ausgibt. Der Auftakt ist gelungen und nun heißt es zehn Tage lang „ein Prosit zum Jubiläum“.

Lindemann