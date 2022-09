Aumühlenplatz bekommt Labyrinth: Umsetzung mit Bürgern am 11. September

Von: Miriam Kohr

So oder so ähnliche könnte der Aumühlenplatz am 11. September gestaltet werden. © Stadt FFB

Fürstenfeldbruck – Die Kreativität der Brucker Bürger war gefragt. Denn der Aumühlenplatz soll neu gestaltet werden. Dafür hatten die Fürstenfeldbrucker acht Wochen Zeit, ihre Ideen einzureichen, wie der Bereich vor der Stadtbibliothek in einer Übergangsphase zukünftig aussehen könnte.

Dafür war eine Malstation in der Bibliothek aufgebaut und an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden am Welt PARK(ing)Day sowie dem Lastenradrennen wurden ebenfalls Skizzen und Zeichnungen eingesammelt. Insgesamt wurden 31 Skizzen und vier Wortbeiträge eingereicht. Anschließend hat eine von der Stadt beauftragte Künstlerin die Ideen weiterentwickelt und adaptiert, um das zukünftige Straßenkunstwerk dieses Jahr umzusetzen. Die Vorschläge können auf der Webseite https://brucker-stadtgespraeche.de/aumuehlenplatz/ eingesehen werden. „Am stärksten hat der Beitrag eines begehbaren Labyrinths überzeugt, da so neben der aufregenden Gestaltung, vor allem ein multifunktionaler Platz mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten inmitten der Stadt entsteht“, berichtet die Stadtverwaltung.



Maler der Sieger-Skizze gesucht

Da die Vorschläge anonym abgegeben worden sind, möchte die Stadt die Künstlerin oder den Künstler ausfindig machen, damit sie oder er sich an der Umsetzung des Kunstwerkes am 11. September im Rahmen des Autofreien Sonntags beteiligen kann.

Es können auch weitere Brucker den Pinsel schwingen. Da der Personenkreis allerdings begrenzt werden muss, bittet die Stadt alle Interessierten, sich über die E-Mail-Adresse mobilitaet@fuerstenfeldbruck.de bis 9. September anzumelden. Es gibt kostenlose Getränke und Snacks für alle, die aktiv mitmachen. Bürger können gerne vorbeikommen, um zu sehen, wie der neue Aumühlenplatz entsteht.

Aumühlenfest am 18. September

Eine Woche danach, am 18. September, folgt die feierliche Einweihung der Umgestaltung im Rahmen des Aumühlenfestes. Vor der Stadtbibliothek wird zusammen mit den Helfern und Mitstreitern der Europäischen Mobilitätswoche vom vergangenen Jahr mit Musik, einem kulinarischen Angebot und anderen Aktionen gefeiert. Das Fest wird durch das Umweltbundesamt unterstützt. Hierzu sind alle Bürger eingeladen.

Die zu gestaltende Fläche vor der Stadtbibliothek. © Stadt FFB

Hintergrund zur Umgestaltung

Der städtebauliche Wettbewerb im Bereich der Aumühle und Lände konnte vor gut zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen werden. Mit der Umsetzung des Konzeptes in etwa fünf bis sieben Jahren, soll südlich der Stadtbibliothek ein neuer Quartiersplatz entstehen, frei von Verkehr und mit hoher Aufenthaltsqualität. Da die Stadt Fürstenfeldbruck nicht so lange warten will, wird nun im Zuge der Europäischen Mobilitätswoche der Vorplatz der Bibliothek – als verkehrsberuhigende Maßnahme – künstlerisch aufgewertet. Wie der Platz zukünftig baulich verändert werden könnte, wird derzeit in dem laufenden Planungsprozess des Rahmenplans untersucht. Mit ersten Ergebnissen ist zu Beginn des kommenden Jahres zu rechnen.

