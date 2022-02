Sachbeschädigung und zwei Unfälle

Die Germeringer Polizei meldet drei Ereignisse am Mittwoch, 9. Februar. © Symbolfoto: Panthermedia/Susanne Fritzsche

Die Germeringer Polizei meldet gleich drei Geschehnisse, die sich am Mittwoch, 9. Februar, ereignet haben. Neben einer Sachbeschädigung kam es zu zwei Unfällen.

Anhänger beschädigt und Kennzeichen entwendet

Im Laufe des Mittwochs meldete ein 28-jähriger Germeringer einen Diebstahl sowie eine Sachbeschädigung. In der Zeit vom 3. Februar, 18 Uhr, bis zum 9. Februar, 5.20 Uhr wurde das Kennzeichen des in der Salzstraße abgestellten Anhängers, Marke Unsinn, eines Germeringer Vereins entwendet und das rechte Rücklicht, vermutlich durch Tritte, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Germering ermittelt nun wegen Diebstahl sowie Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 089 894157-0 zu melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Gegen kurz vor 17.30 Uhr kam es am Mittwoch in der Dorfstraße in Germering zu einem Verkehrsunfall, bei dem Zeugen die Weiterfahrt des, wie sich später herausstellte, alkoholisierten Unfallverursachers verhinderten. „Ein 53-jähriger Germeringer befuhr mit seinem schwarzen BMW die Dorfstraße in Richtung Stadtmitte und touchierte hierbei den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault eines 64-jährigen Germeringers, der die Polizei verständigte“, erklärt Polizeioberkommissar Tobias Hollaus. Der BMW-Fahrer wollte im Anschluss weiterfahren, was jedoch weitere Zeugen, ein 30-jähriger Maisacher sowie eine 27-jährige Germeringerin, durch Zurufen verhindern konnten. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem BMW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund dessen wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt sowie sein Führerschein beschlagnahmt. Den 53-Jährigen erwarte nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol, so Hollaus.

Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Gegen 16 Uhr kam es in der Unteren Bahnhofstraße in Germering zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 29-jähriger Germeringer wollte mit seinem Pkw Daimler aus einer Grundstücksausfahrt in der Unteren Bahnhofstraße, nördlich der Landsberger Straße, ausfahren, übersah hierbei jedoch den zu dieser Zeit auf der Unteren Bahnhofstraße in Richtung Rathaus fahrenden 25-jährigen Eichenauer mit seinem Fahrrad Giant. Es kam zum Zusammenstoß. „Der Fahrradfahrer trug glücklicherweise einen Schutzhelm und verletzte sich somit nur leicht, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich“, sagt Hollaus. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden, der insgesamt auf einen niedrigen vierstelligen Wert geschätzt wird.

