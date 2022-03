Aus dem Polizeibericht: Erheblicher Sachschaden und ein Zusammenstoß

Germering - Ein Sachschaden auf der Baustelle und ein missglückter Abbiegevorgang meldete die Germeringer Polizei am Dienstag, 15. März.

Im Verlauf der letzten zwei Wochen wurden auf einer Baustelle in der Parkstraße in Germering diverse Kabel in mehreren Räumen durchtrennt. Der Sachschaden beläuft sich mindestens auf einen mittleren vierstelligen Betrag, da teilweise die Wände, in welchen die Kabel verlegt waren neu errichtet werden müssen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Germering unter 089 894157-0 erbeten.

Beim Abbiegen übersehen

Ein 26-jähriger Berliner wollte am Montag gegen 12 Uhr von der Steinbergerstraße in die Angerhofstraße in Germering abbiegen. „Eine hinter ihm fahrende 60-jährige Germeringerin übersah, dass die vor ihr fahrende Mercedes C-Klasse abbiegen wollte und setzte mit ihrem VW Golf zum Überholvorgang an, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam“, erklärt Polizeioberkommissar Christian Stadler. Das Fahrzeug der Überholenden kam schließlich in einem kleinen Wertstoffhof zum Stillstand. Nachdem die Unfallverursacherin vor Ort über Nacken- beziehungsweise Kopfschmerzen klagte, wurde sie durch den Rettungsdienst erstversorgt. Der Schaden am kleinen Wertstoffhof und den Fahrzeugen wird auf rund 12.500 Euro geschätzt. Nachdem die Fahrzeug nicht mehr fahrbereit waren mussten sie jeweils abgeschleppt werden.

