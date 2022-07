Aus Vietnam für den Pflegeberuf nach Fürstenfeldbruck: Tran Tuyen startet durch

Teilen

Tran Tuyen aus Vietnam macht gerade ihr Bundesfreiwilligendienst beim BRK-Pflegehaus und will später die Ausbildung zur Pflegefachkraft machen. © BRK FFB

Fürstenfeldbruck – Nach wie vor ist Vietnam eines der Länder, welches meist nur von Individualtouristen bereist wird. Die Kultur und Kulinarik des Landes, welches vom Mekong- Fluss geprägt ist, kennen die meisten aber von Vietnamesen, welche sich für ein Leben in Deutschland entschieden haben.

Tran Tuyen ist eine davon und bereichert seit neuestem das Team im BRK-Pflegehaus. Die BRK-Pressestelle hat sie an ihrem neuen Arbeitsplatz getroffen und mit ihr über das Leben und Arbeiten in Fürstenfeldbruck und ihre ganz persönliche Geschichte gesprochen.

Frau Tuyen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über Ihre Geschichte zu sprechen. Sie sind bereits sehr gut im Team des Pflegehauses angekommen. Momentan sind sie als Bundesfreiwilligendienstleistende hier und beginnen im Herbst die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Wie kam es dazu?

Ich habe nach meinem Abitur in Vietnam zunächst Pflege an der Universität studiert. Dort habe ich innerhalb des ersten Jahres festgestellt, dass mir das Fachgebiet zwar sehr gut gefällt und mich interessiert, aber das Studium nicht das ist, was ich suche. Da ich Deutschland bereits von Besuchen bei meiner Cousine und meinem Onkel kenne und zu schätzen gelernt habe, war die Entscheidung schnell gefallen, das Studium in Vietnam nicht weiter zu führen und stattdessen den Weg zur Pflegefachkraft in Deutschland einzuschlagen. Dass genau dafür Bewerber gesucht wurden, war ein großes Glück und so stand der Entschluss auch schnell fest. Bis zum Ausbildungsbeginn im September werde ich nun im Bundesfreiwilligendienst bereits im BRK Pflegehaus arbeiten und so das Team und die Aufgaben kennenlernen.

Wie hat Ihre Familie reagiert, als Sie von Ihren Plänen erzählt haben?

Meine Eltern waren dagegen, dass ich mein Studium abbreche und in ein so fernes Land ziehe. Aber ich bin mir sicher, dass das genau das Richtige für mich ist. Schließlich kannte ich ja Deutschland nicht nur sehr gut von den Besuchen bei meinem Onkel und meiner Cousine, sondern habe bereits in Vietnam die Sprache gelernt.

Sie sprechen schon sehr flüssig Deutsch. Man könnte meinen, Sie leben bereits seit Jahrzehnten hier, dabei sind es nur einige Monate. Wie haben Sie das so schnell erreicht?

Danke für das Kompliment. Ja, ich bin am 25. März diesen Jahres hier angekommen. Tatsächlich habe ich mich in den sechs Monaten in Vietnam davor intensiv in Präsenz- und Online-Kursen mit der Sprache beschäftigt. So konnte ich auch vorab ein Zertifikat beim Goethe-Institut machen. Besuche bei meinem Onkel davor hatten aber schon mein Interesse an der Sprache geweckt und Grundlagen gelegt.

Nun ist es vermutlich nicht nur die Sprache, die beide Länder unterscheidet. Wie sieht Pflege in Vietnam aus? Spielt der Familienverbund dort eine größere Rolle als hier?

Pflegeheime, wie hier, gibt es in Vietnam tatsächlich kaum. Zumindest ist es wo ich gelebt habe so. Pflege ist dort etwas, was entweder zu Hause passiert oder, wenn der Pflegeaufwand das nicht zulässt, im Krankenhaus. Deswegen ist es in vietnamesischen Krankenhäusern auch wesentlich voller als beispielsweise hier in Deutschland. Krankenhäuser sind dort ein Ort, wo es nicht nur um Heilung geht, sondern auch um die dauerhafte Versorgung Pflegebedürftiger. Das Personal wird dort aber von den Angehörigen stark unterstützt und so ist es beispielsweise üblich, dass diese Essen vorbei bringen und auch sonst regelmäßig mit eingebunden sind in der Pflege. Ähnlich ist es, wenn die zu Versorgenden noch zu Hause leben können. Hier gibt es ein breites Angebot ambulanter Pflegedienste und die Rolle der Angehörigen ist auch relativ stark.

Das heißt Ihr Studium der Pflege, welches Sie nun ein Jahr lang absolviert haben, hätte eher in ein Krankenhaus als Arbeitsplatz geführt, als in ein Pflegeheim?

Ja, das ist richtig.

Das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeit. Mit welchen anderen Unterschieden waren Sie in den vergangenen Monaten seit Ihrer Ankunft sonst noch konfrontiert?

Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber mir wird bei bestimmten Fortbewegungsmitteln schnell etwas schwindelig und übel. In Vietnam bin ich immer mit meinem Moped in die Universität gefahren, hier hat man das ja weniger. Hier nehme ich den Bus. Da bin ich froh, wenn ich angekommen bin, da mir dabei immer etwas flau im Magen wird. Beim Fliegen übrigens auch. Daher war der lange Flug nach Deutschland durchaus eine Herausforderung für mich. Und was ich auch nicht erwartet habe, ist, dass es im Sommer hier so heiß wird. Das Klima in Vietnam ist ja auch sehr warm, aber auch dort mag ich es lieber kühler. Ich freue mich deswegen bereits auf den Winter in Deutschland.

Gibt es noch andere Herausforderungen? Wie sieht es beispielsweise mit Heimweh aus? Ist das ein Thema und wenn ja, was hilft dagegen?

Ja, das ist natürlich durchaus vorhanden. Aber da hilft es einfach per Video anzurufen oder per Nachrichten in Kontakt zu sein. Und im Urlaub freue ich mich darauf, die Familie mal wieder richtig zu treffen.

Jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen. Hat Sie auch etwas positiv oder negativ hier überrascht?

Sehr positiv überrascht bin ich von der Freundlichkeit und den offenen Armen, mit denen ich hier empfangen wurde. In der Heimat hat man mich darauf vorbereitet, mentalitätsbedingt eher kühl empfangen zu werden. Hier angekommen bewahrheitete sich diese Befürchtung jedoch in keiner Weise. Nicht nur, dass das Team sehr herzlich ist, auch die Bewohner geben sich extra Mühe, langsam zu sprechen, um es mir leichter zu machen. Womit ich nämlich meine Schwierigkeiten habe, ist, den bayerischen Dialekt zu verstehen. Auch einige Redewendungen, welche ich ab und an höre, lernt man nicht im Sprachunterricht. Das wird wohl noch etwas dauern, bis ich auch in diesen Fällen weiß, was damit gemeint ist.

Das wird mit der Zeit sicherlich kommen. Apropos Zeit – Wenn ich Sie in einem Jahr wieder treffen würde, was würden Sie sich wünschen bis dahin erreicht zu haben?

Zuallererst möchte ich erfolgreich in der Ausbildung sein. Was ich mir durchaus auch vorstellen könnte ist, dass ich mich im Bereich psychische Betreuung von zu Pflegenden zusätzlich dazu weiter fortgebildet haben werde. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und natürlich möchte ich bis dahin auch noch besser Deutsch sprechen und verstehen.

Das sind doch tolle Ziele. Danke für das Interview.

red