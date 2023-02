Ausverkaufter Kinderfasching in der Stadthalle

Von: Claudia Becker

Germering – Ausverkauft! Das hieß es schon einige Tage im Vorfeld. Umso trauriger waren da doch einige Familien, als sie keine Karten mehr an der Tageskasse ergattern konnten.

Wer aber früh genug Tickets besorgt hatte, der wurde nicht enttäuscht. Das Forum und der Orlandosaal der Germeringer Stadthalle waren bunt geschmückt, überall hingen Girlanden von der Decke, es gab Luftballons und Partymusik schallte durch den Saal. Immerhin wollten 750 Eltern und ihre Kinder bespaßt werden. Und das haben die Mitglieder von Fun Unlimited auch geschafft. Neben den Auftritten der Jugend auf der Bühne konnten sich die kleinen Besucher bei den acht Spielestationen austoben oder auf der Tanzfläche beim Ententanz mitmachen. Egal ob Büchsenwerfen oder Entenangeln, für alle war etwas dabei. Die Kinder konnten dabei eine Stempelkarte füllen und am Ende einen Preis ergattern. Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte man genügend Zeit, an einem Konzept zu feilen. Und auch für Snacks war gesorgt worden. Die Tüten am Popcornstand wurden stetig neu befüllt. Während sich die Kinder bis 18 Uhr austobten, konnten aber auch die Eltern den Nachmittag bei Bier und Sekt genießen. Viele von ihnen machten es den Kindern gleich und kamen ebenfalls verkleidet in den Orlandosaal. „Wir wurden so überrannt, dass wir überlegen, den Kinderfasching nächstes Jahr an zwei Terminen stattfinden zu lassen“, erklärt Vize-Vorstand Christian Bendel. Die vielen Clowns, Feuerwehrmänner und Indianerinnen wird es sicherlich freuen.

