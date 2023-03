Sauber derbleckt: Ausverkauftes Starkbierfest

Von: Claudia Becker

Starkbierfest in der Marthabräu Festhalle: Auch der Ritterbock von König Ludwig darf nun ausgeschenkt werden. © Claudia Becker

Fürstenfeldbruck – Ein zweites Mal hieß es heuer schon „O‘zapft is“ in Fürstenfeldbruck. Der heimliche Star dieses Abends war aber der Kaltenberger Ritterbock. Mit zwei sauberen Schlägen hat Noch-OB Erich Raff das Fass ein letztes Mal angezapft – die etwa 400 Gäste des Abends hat es gefreut.

„Seids ihr oid worn“, mit diesen Worten begrüßte Krüglredner Wolfgang Ober sein Publikum und läutete gleichzeitig das PPZ ein – das postpandemische Zeitalter. Und heuer sei ihm die Rede fast noch leichter von der Hand gegangen, immerhin war der Wahlkampf am Samstag noch in vollem Gange und Ober konnte sich in Ruhe zu allen sechs Kandidaten Informationen einholen. Auch fragte er die Gäste, wie viele schon Briefwahl gemacht hätten, aber nur wenige Hände schnellten in die Höhe. Ob das ein Vorzeichen für die eher maue Wahlbeteiligung von 43 Prozent am nächsten Tag sein sollte, wer weiß.



Krüglredner Wolfgang Ober. © Claudia Becker

Die Stimmung in der Marthabräuhalle war nicht zu überbieten, sei es bei der Krüglrede Obers, beim Auftritt der Theatergruppe ‘s Brucker Brett’l und dem finalen Ausklang mit Kabarettist Stefan Kröll. Noch Oberbürgermeister Erich Raff wurde die Ehre zuteil, das Fass anzuzapfen und den Ritterbock für die Massen frei zu geben. Zwei saubere Schläge, ohne Spritzer – da blieb die erste Reihe zumindest trocken. Die Vergrämung von Saatkrähen, der geplatzte Stadiondeal des SCF mit Türkgücü oder Tempo 20 auf der Schöngeisinger Straße – das Publikum lachte und grölte mit. „Die Stadt braucht dringend Geld“, so Ober, wenn er über das Tempolimit spricht. Man solle vielleicht gleich auf fünf Stundenkilometer herunter gehen, dann wäre auch die Strafe höher. „Wenn sich der Igel schneller in der Innenstadt fortbewegt als das Auto, sind wir auf dem besten Weg zur Klimaneutralität“.



Die Marthabräuhalle war bis auf den letzten Platz besetzt. © Claudia Becker

Bei Joe Kellerer, so erklärt Ober weiter, könne der Nachname bei der Wahl von Vorteil sein. Vielleicht mache der ein oder andere einfach bei Kellerer ein Kreuzchen – immerhin hat es einmal schon bei einem Oberbürgermeister geklappt. Zu Kandidatin Alexa Zierl hatte der Krüglredner gleich einiges zu sagen, brachte er doch auch ihre Homepage mit – ausgedruckt auf einer Seite. Mehr sei es auch nicht, immerhin könne man nichts anklicken. „Das kann doch nicht sein, dass Sie nichts zu sagen haben“, fragt Ober bestürzt. Gleichwohl erklärt er, dass der Mensch beim Reden bis zu 74 Prozent mehr Kohlenstoffdioxid ausstoße, als beim Zuhören. „Schweigen fürs Klima“, sozusagen. Man müsse ja bei sich selbst anfangen. Mit Markus Droth habe man den Erfahrungsmeister der Kandidaten – immerhin sei dieser bereits seit 1990 im Stadtrat und beweise damit eindeutige Leidensfähigkeit. Christian Götz, so betitelt es Ober, habe die Politik von Klaus Pleil weiter gemacht. Eines seiner Hauptthemen sei die Stadtverschönerung und der Bürgeretat, für den er eintrete. Der SPD-Kandidat Philipp Heimerl probiere es zum zweiten Mal. „Viele tun sich mit dem Kreuzerl bei der SPD schwer“, erklärt Ober und schwenkt gleich zum letzten Kandidaten, dem CSUler Andreas Lohde über. Dieser zeichne sich unter anderem dadurch aus, dass er gemeinsam mit „dem Kreisl-Hansi aus Maisach“ die Zukunft des Fliegerhorst-Areals entwickeln wolle. Zum Glück würden die Politiker solche Spitzen mit Humor nehmen, „gerade kurz vor der Wahl darf man da keine böse Miene zum guten Spiel machen“, meint Ober erleichtert, aber durchgeschwitzt nach seiner Rede. Besonders in den letzten drei Wochen habe noch einmal genauestens an seiner humorigen Rede gefeilt und sich mit Bruck, seinen Besonderheiten und deren Lokalpolitiker befasst. Die Lacher des Publikums waren auf seiner Seite. Und nach der Rede sei quasi vor der Rede, so der erfahrene Krüglredner.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Theatergruppe ‘s Brucker Brett’l. Diese haben sich besonders auf die Verabschiedung von Erich Raff konzentriert. Sie kreierten eine Zukunftsvision vom Jahr 2041. Rente gibt es erst mit 85 und statt des Minijobs für 520 Euro, gibt es diesen nun auf 930 Euro Basis. Vielleicht doch noch einmal kandidieren - da reizt es den fiktiven Raff noch einmal: „Make Bruck great again“ frei nach Donald Trump könne nun regiert werden.

Wer aber nun das Rennen um den Chefsessel im Rathaus macht, das wird auf den 19. März verschoben, wenn es heißt Stichwahl zwischen Lohde und Götz. Oder überlegt es sich Erich Raff doch noch einmal anders, nachdem Ministerpräsident Markus Söder die Altersgrenze für Bürgermeister in Bayern nun kippen will?