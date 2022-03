Auto fängt plötzlich Feuer

Teilen

Der Pkw eines 66-jährigen Germeringers brannte aus. © Symbolfoto: Panthermedia/Miroslav Beneda

Germering – Ein 66-jähriger Germeringer fuhr am Dienstagabend, 8. März, gegen 20.30 Uhr mit seinem rund 20 Jahre alten Pkw VW von der Arbeit nach Hause. In der Tiefgarage angekommen, bemerkte er eine große Hitzeentwicklung sowie Rauch aus dem Motorraum.

„Der Germeringer handelte gedankenschnell und fuhr seinen Pkw wieder aus der Tiefgarage. Er stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Friedenstraße ab“, erklärt Polizeioberkommissar Tobias Hollaus. Als er das Auto verließ, war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Der Fahrer versuchte noch das Feuer mit einer Decke zu löschen.

Ein 36-jähriger Germeringer wurde auf den Rauch aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, die schließlich den in Vollbrand stehenden Motorraum löschte. Der Germeringer verspürte vor Ort einen leichten Hustenreiz und kam daher zur weiteren Abklärung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein erheblicher Schaden, der insgesamt auf einen vierstelligen Wert geschätzt wird. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen, so schließt die Polizei ab.

pi