Auto kracht in Fürstenfeldbruck in Gaststätte

Symbolbild:

Fürstenfeldbruck - Ein 25-Jähriger verwechselte am 31. Mai die Pedale und fuhr deswegen in den Außenbereich einer Gaststätte.

Gegen 23 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi die Augsburger Straße in Fürstenfeldbruck. Da er vermutlich zu schnell unterwegs war, versuchte er in die Kurve zur Hauptstraße abzubremsen. Hierbei verwechselte er jedoch die Pedale und beschleunigte, statt abzubremsen. Infolgedessen fuhr er direkt in den Außenbereich einer Gaststätte und beschädigte hierbei mehrere Stühle und Tische. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Nach Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Den Betroffenen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

