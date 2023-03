Auto überschlägt sich bei Türkenfeld

Der BMW blieb auf dem Dach liegen (Symbolbild). © tomasadzke/PantheMedia

Türkenfeld - Glimpflich kam ein 23-jähriger Pkw-Fahrer davon, nachdem er mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und sich im Anschluss überschlug.

Der aus Fürstenfeldbruck stammende BMW-Fahrer war am Montag gegen 20.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Moorenweis und Türkenfeld unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 23-jährige die Kontrolle über seinen BMW und kam nach links von der Fahrbahn ab. In dem angrenzenden Waldstück stieß der Pkw gegen einen Baum und überschlug sich im Anschluss. Der BMW kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 23-Jährige konnte sein Fahrzeug noch selbstständig verlassen und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Er wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von 4.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

pi