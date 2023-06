Ein roter Teppich für alle Autoliebhaber

Von: Claudia Becker

Ein roter Teppich führte durch die Brucker Innenstadt. © Claudia Becker

Fürstenfeldbruck – In Bruck kamen am Wochenende des 17. und 18. Juni besonders alle Autoliebhaber auf ihre Kosten. Besucher folgten zwar nicht der „Yellow Brick Road“ in ein fernes Zauberreich, sondern einem roten Teppich durch die Stadt. Dafür gab es einiges an neuen Auto- und auch Fahrradmodellen zu bestaunen, anzufassen und auch Probe zu sitzen. Immerhin fand nach vier Jahren die erste Auto- und Mobilitätsschau der Stadt Fürstenfeldbruck wieder statt.

Über 350 Fahrzeuge nahmen die Stadt ein. Straßenschilder wie die Vielfalt Allee oder die Bader Allee wiesen dann den weiteren Weg. Um die Auto-Fans bei Laune zu halten, durften auch ein buntes Rahmenprogramm nicht fehlen. Am Sonntag zeigte das Modehaus Fuchsweber und das Geschäft Bonita bei mehreren Modenschauen, was die neuen Kollektionen zu bieten haben.

Auf einer großen Bühne vor der Sparkasse ging es dann unter anderem akrobatischer her. Die Faschingsfreunde Fürstenfeldbruck zeigten ihr Programm, das sie dem mexikanischen Tag der Toten widmeten. Tosender Applaus vom Publikum zeigte die gute Laune der Brucker – bevorzugten viele doch den Spaziergang durch die Innenstadt, auch wenn die hohen Temperaturen den Sprung ins kühle Nass durchaus erlaubt hätten. Wer kein Auto oder Lastenrad zum Messepreis erstand, der konnte am Sonntag beim verkaufsoffenen Sonntag ein Schnäppchen einheimsen. Die beliebte Modenacht musste heuer ausfallen.