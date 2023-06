Autofahrer bedroht in Germering Radfahrerin

Germering - Eine Eichenauer Fahrradfahrerin wurde in Germering von einem verärgerten Autofahrer beleidigt und in eine Streit verwickelt.

Sie fuhr am 1. Juni gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad den Starnberger Weg in nördlicher Richtung. Weil sie verbotswidrig den dort vorhandenen Radweg nicht benutzte, sondern auf der Fahrbahn fuhr, war der Lenker eines Seat Ateca wohl so verärgert, dass er die Frau während des Überholvorgangs beleidigte und versuchte, sie von der Straße abzudrängen. Die Frau konnte gerade noch verhindern, ins Gebüsch zu fallen. Der Autofahrer fuhr weiter, hielt aber auf Höhe der FFW Unterpfaffenhofen und erwartete dort die Radlerin, indem er ihr vor das Fahrrad sprang. Dadurch wäre es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Mann gekommen, der dann einen Streit provozierte, bevor er wieder weiterfuhr.

Zeugen gesucht

Da sich der bislang unbekannte Mann verschiedener Straftaten schuldig gemacht hat, sucht die Germeringer Polizei nun Zeugen, die sich bitte unter der Tel. 089-8941570 melden mögen.

