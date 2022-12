Autofahrer in Fürstenfeldbruck verletzt Radler schwer und flieht

Zeugen und Hinweise gesucht

Fürstenfeldbruck - Die Hektik und den Tumult an der Unfallstelle nutzte ein Autofahrer aus, um sich unbemerkt aus dem Staub zu machen. Zuvor verursachte der etwa 50-jährige Mann mit seinem dunklen Kombi am 2. Dezember einen Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Der Unfallverursacher befuhr gegen 17.45 Uhr die Staatsstraße 2054 von Fürstenfeldbruck kommend in Richtung Maisach. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Höhe Neulindach übersah er offensichtlich den betagten Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch den Anprall stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Rückenverletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer hielt an und stieg kurz aus. Während sich weitere hinzukommende Verkehrsteilnehmer und Passanten um den verletzten Radfahrer kümmerten und den Notruf absetzten, fiel anfangs niemanden auf, dass der Unfallverursacher Richtung Gewerbegebiet Hasenheide davonfuhr. Auch die eingeleitete Sofortfahndung nach dem flüchtenden Fahrzeug mit mehreren Polizeistreifen blieb ergebnislos.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft auf Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher oder Meldung weiterer Zeugen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen größeren etwa 45 – 50-jährigen Mann mit schlanker Statur handeln. Er war mit einem dunklen, möglicherweise schwarzen Pkw Hyundai Kombi mit Aichacher Kennzeichen (AIC-?) unterwegs. Das Auto müsste vorne links oder mittig einen Unfallschaden beziehungsweise Anstoßspuren aufweisen. Die Polizei appelliert auch an das Gewissen des Fahrers, sich freiwillig zur Klärung des Sachverhalts zu melden.

pi