Kinderärztin Dr. Eva Umlauf, Autorin & Auschwitz-Überlebende im Amadeus Saal der Stadthalle Germering

Bruno Lichtinger im Gespräch mit Dr. Eva Umlauf. © CGUG

Germering – „ Ich erkenne meine Kinder kaum wieder, sie sind heute 46 Jahre alt oder älter“, sagte Dr. Eva Umlauf, als sie einer Gruppe Mütter im Publikum die Hände schüttelte, die damals mit ihren Kindern in ihre Germeringer Praxis kamen.

Seinerzeit suchte man sie als Kinderärztin auf, ohne ihr Schicksal zu kennen. Diesen dunklen Lebensabschnitt ihren Germeringern näherzubringen, war das Ziel der Konzertlesung im Amadeussaal der Stadthalle. Doch bevor Umlauf ihre Lesung begann, stellte Bruno Lichtinger als Moderator des Abends die Akteure des musikalischen Programms vor: Das Duo KlangZeit, Marie-Josefin Melchior, Geige und Johann Zeller, Akkordeon sowie das Ensemble Cantus Gaudium, das sich aus Mitgliedern der Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering formierte und von Caroline Lichtinger-von Stein angeleitet wird. Mit ‚Caspars Reise‘ eröffnete KlangZeit den Abend. Fröhliche Passagen im Wechsel mit Melancholischem, Nachdenkliches zum Ende – eine vertonte Lebensreise. Cantus Gaudium knüpfte mit Tumbalalaika, einem Volks und Liebeslied in jiddischer Sprache daran an.

Geboren an einem bitterkalten Tag

Umlauf schilderte im Gespräch mit Lichtinger ihren Weg zur Buchautorin. Die Geburt dreier Kinder, die Arztpraxis. Immer wieder wurde die Arbeit an ihrer Autobiografie begonnen und aufgeschoben, bis 2014 ein Herzinfarkt sie zwang, sich endlich ihrer eigenen Biografie zu zuwenden. Es folgten mehrjährige Recherchen in Europa und Israel, bis die fast 300 Seiten Erinnerungen gedruckt vorlagen. Im folgenden Gespräch mit Lichtinger schilderte Umlauf die Umstände im Arbeitslager Nowaky die ihren Eltern ein Minimum an Privatleben gewährten und trug einen Text vor, der von ihrer Geburt erzählt, wie es ihre Mutter und deren Freundin überlieferte. Der Tag der Geburt, der 19. Dezember 1942, war ein bitterkalter Tag. Das heiße Wasser, das eine Hebamme brachte, gefror im unbeheizten Raum binnen Kurzem. Doch verlief die Geburt ohne Komplikationen und erfüllte die Frauen mit Stolz, als sie den gesunden Säugling sahen, geboren in einem Arbeitslager für Juden. Die Mutter nannte ihr Kind Eva-Maria, Eva, hebräisch Chava die lebensspendende und Maria, die nach christlichem Glauben den Erlöser gebar. Der Lagerarzt Jakob Spira gab die Geburt des ersten Kindes im jüdischen Zwangsarbeiterlager bekannt, für alle Insassen ein Zeichen der Hoffnung und dankte nach altem Brauch Gott für das neue Leben.

Ein Auftrag, Zeugnis über ihre Geschichte abzulegen

„Du warst ein Zeichen des Lebens in einer Zeit der Verfolgung und des Todes“, zitierte Umlauf ihre Mutter. Den Umstand, das KZ überlebt zu haben, verdankten sie vor allem einer Tatsache: „Wir kamen zu spät“ und schilderte die Deportation vom Lager Nowaky nach Auschwitz. Der Zug blieb auf der Strecke liegen, Himmler hatte die Demontage der Krematorien angeordnet, während die Rote Armee stetig näher rückte. Die Aufnahme in das Lager Birkenau, eine entwürdigende, unmenschliche Prozedur: Ablegen der Kleider, Kontrolle sämtlicher Körperöffnungen, Rasur aller Körperbehaarung, Einkleidung in Lumpen und schließlich die Registrierung, die Tätowierung. Die Mutter hielt ihr Kind auf dem Arm, als ein Mithäftling ihr die Nummer A-26958 einbrannte. Das Kind lief blau an, hörte auf zu atmen und wurde ohnmächtig. Ein respiratorischer Affektkrampf, erläuterte die Kinderärztin. Die Nummer auf ihren Unterarm wollte sie nie ablegen, besonders die Ziffernfolge sei für sie bedeutsam: Ihre Neun folgt auf die Acht ihrer Mutter, ein Auftrag Zeugnis abzulegen über ihre gemeinsame Geschichte.

Leid und Hoffnung

In einer weiteren Gesprächsbegegnung berichtete die Autorin über ihre Zeit im KZ. Von der Einlieferung ins KZ Auschwitz bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 hatte sie lebensbedrohliche Krankheiten zu überstehen: Keuchhusten, Lungenentzündung, Rippenfellentzündung, wie sie später in ihrem Krankenblatt, angelegt vom jüdischen Lagerarzt, nachlesen konnte. Auch nach der Befreiung konnten sie das Lager nicht verlassen, es herrschte ja noch Krieg. Dort kam im April ihre jüngere Schwester zur Welt. Es herrschte Hunger im Lager und doch kam die Hoffnung auf, dass sich alles zum Besseren wenden würde. Während ihr Vater nach einem der gefürchteten Todesmärsche in Melk an einer Blutvergiftung verstarb, überlebte die Mutter mit ihren beiden Töchtern das KZ. Zurück in der Slowakei erwarb sie die Bildungsabschlüsse, um als Grundschullehrerin unterrichten zu können, ihre beiden Töchter studierten in Bratislava Medizin.

Gefühlserbschaft annehmen

In Bratislava lernte Umlauf auch ihren Mann kennen, dem sie nach der Heirat nach Deutschland folgte und der nach fünfjähriger Ehe an den Folgen eines Unfalls verstarb. Schon in den 1990er Jahren habe sie mit dem Gedanken gespielt, ihr Leben aufzuschreiben, berichtete sie. Erst die Ängste und Alpträume in der Schwangerschaft vor der Geburt ihres Sohnes Julian zeigten ihr, dass ihre Vergangenheit in Auschwitz als Gefühlserbschaft stets präsent war. Diese musste angenommen und verarbeitet werden. In ihren Schlussworten drückte Dr. Umlauf den Wunsch aus, dass der blinden Weitergabe einer unsäglichen Last persönlichen Leids, Gefühlserbschaften, wie sie es nennt, die von Generation zu Generation weitervererbt werden, ein Ende gesetzt wird. Dies geschieht, indem das emotionale Erbe der Opfer, aber auch der Täter angenommen und bewusst bearbeitet wird.

red