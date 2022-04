AWO Germering übernimmt weitere Betreuungseinrichtungen im Landkreis

Teilen

Brit Hupp-Alter. © AWO Germering

Germering – Der Germeringer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt übernahm am 1. April unter der Leitung von Saskia Schon und Brit Hupp-Alter weitere Schulanschlussbetreuungen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Der gemeinnützige Verein ist bereits Träger der Mittagsbetreuungen an den Germeringer Grundschulen, sowie Kooperationspartner der offenen und gebundenen Ganztagsklassen an der Kerschensteiner und der Wittelsbacher Schule und des gebundenen Ganztags im sonderpädagogischen Förderzentrum der Eugen-Papst-Schule.



Im Jahr 2017 übernahm die AWO Germering die erste Einrichtung außerhalb der großen Kreisstadt und ist seitdem verantwortlich für den gebundenen Ganztag an der Ährenfeldschule Gröbenzell. Außerdem hat die AWO Germering Trägerschaft für weitere Einrichtungen für Familien in Germering inne.



Saskia Schon. © AWO Germering

Sechs weitere Mittags- und Ganztagsbetreuungen

Nun sind sechs weitere Mittags- und Ganztagsbetreuungen hinzugekommen. Zwei von ihnen befinden sich in Eichenau, drei in Gröbenzell und eine in Jesenwang.



„Das bedeutet für uns, dass wir nun täglich knapp 400 Kinder mehr betreuen dürfen”, erläutert Schon. „Die über 50 Mitarbeitenden in den sechs Einrichtungen werden von uns ebenfalls übernommen”, ergänzt ihre Geschäftsführungskollegin Hupp-Alter.



Die gute Arbeit, die in den Einrichtungen geleistet wurde, sei deutlich zu erkennen. Selbstverständlich werde diese Qualitätsarbeit fortgeführt und durch die Kompetenzen und Erfahrungen aus den Germeringer Einrichtungen ergänzt. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, weitere Synergien zu schaffen und gute Ideen über den Stadtrand Germerings hinaus tragen zu können”, so die Aussage des Vorstands der AWO Germering.



Reibungslose Übernahme

„Die Übernahme verlief reibungslos, die Belegschaft beider Vereine blickt dem Zusammenschluss positiv entgegen”, berichten Schon und Hupp-Alter.



Dass das Sozialunternehmen, das sich bereits seit über 60 Jahren in Germering befindet und während dieser Zeit stetig gewachsen ist, ausgerechnet während der Pandemiezeit einen solchen Zuwachs erfährt, war nicht geplant. Dennoch siehe man der Herausforderung zuversichtlich entgegen und freut sich auf die zahlreichen neuen Kollegen und Kinder.

red