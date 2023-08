Badeseen im Landkreis Fürstenfeldbruck haben top Wasserqualität

Im Landkreis gibt es keinerlei Bedenken, auch wenn der Eichenauer See gerade mit wenig Wasser auskommen muss. © Claudia Becker

Landkreis Fürstenfeldbruck - Bei Sommerhitze in den Badesee zu springen ist zwar sehr erfrischend, unbedenklich aber nur, wenn der See auch wirklich zum Schwimmen geeignet ist.

Denn Keime, Rückstände von Reinigungsmitteln oder giftige Algen können gesundheitsschädlich sein. „Vorab sollte man sich daher über die Wasserqualität informieren“, empfiehlt Erwin Hutterer von der AOK in Fürstenfeldbruck. Allein im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es zehn von rund 300 Badeseen in Bayern, deren Wasserqualität regelmäßig von den Gesundheitsämtern kontrolliert wird. So weisen alle Badeseen im Brucker Landkreis auch bei der aktuellen Messung vom 7. August eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Die Ergebnisse finden sich auf der Internetseite des Landratsamtes Fürstenfeldbruck.



Vorsicht vor trüben, bläulich schimmernden Wasser

Werden Gewässer nicht überwacht, können leicht erkennbare Anzeichen weiterhelfen, die Wasserqualität einzuschätzen. „Je klarer das Wasser im See, desto höher seine Qualität“, so Erwin Hutterer. Ist das Gewässer trüb oder schimmert bläulich, sollte man vorsichtig sein – es könnte sich hier um Cyanobakterien („Blaualgen“) handeln. Besonders bei anhaltender Hitze und in stehenden Gewässern kann es zu erhöhten Konzentrationen dieser Bakterien kommen. Sie können bei Hautkontakt oder beim Verschlucken Reizungen der Haut bis hin zu Übelkeit und Erbrechen auslösen. Das Umweltbundesamt rät, nicht zu baden, wenn man in knietiefem, blaugrünem Wasser die eigenen Zehen nicht mehr sehen kann. Ist der See von Wasservögeln bevölkert, sieht man ebenfalls besser vom Baden ab: Neben erhöhten Mengen an Vogelkot gibt es dort häufig auch Larven von Saugwürmern (Zerkarien), die einen juckenden Hautausschlag auslösen können.

Keine Sorge vor Schlingpflanzen

Gerät man beim Baden mit Schlingpflanzen in Berührung, sollte man unbedingt ruhig bleiben: Die Pflanzen an sich sind nicht gefährlich und ziehen auch nicht nach unten. Besonders in Ufernähe können sie bis knapp unter die Wasseroberfläche wachsen. „Um sich zu befreien, sollte man am besten die Pflanzen möglichst ruhig von Armen oder Beinen streifen“, rät Erwin Hutterer. Danach den Körper idealerweise waagrecht nahe an der Wasseroberfläche halten, damit man sich nicht erneut verfängt, und langsam Richtung Ufer paddeln.

