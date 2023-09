Bauern- und Handwerkermarkt in Türkenfeld

Das große Eselreffen in Türkenfeld: Am 17. September findet es statt. © Türkenfelder Wildvermarktungs- und Veranstaltungs GmbH

Türkenfeld - Veranstalter Robert Müller hat sich entschieden, seinen traditionellen Bauern- und Handwerkermarkt wie letztes Jahr schon im September anzusetzen. Termin ist der 10. sowie der 17. September.

Das Festival der Tiere lockt am 10. September mit Vorführungen von Jagd- und Rettungshunden, Pferden und Greifvögeln sowie des Bayerischen Dackelclubs. Präsentiert werden die Shows durch Matthias Luginger vom Bayerischen Rundfunk. Am 17. September ist der Markt Gastgeber für das 12. Eseltreffen, ebenfalls moderiert von Luginger.

Der Kreisbote verlost 5x2 Eintrittskarten für das Eseltreffen, das am 17. September im Rahmen des 26. Bauern- und Handwerkermarktes in Türkenfeld stattfinden wird. Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis Mittwoch, 13. September 2023, unsere Hotline 0137/8226255 (50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis ggfs. abweichend, Audiotex Deutschland GmbH) anrufen und das Lösungswort „Esel“ nennen oder das Gewinnspielformular online unter www.kreisbote.de/gewinnspiele ausfüllen. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!