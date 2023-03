Vom Backkurs bis zur Märchenstunde

Das neue Jahresprogramm kann starten: Ausstellungen, Handwerksvorführungen oder Unternehmungen in und mit der Natur – all das steht 2023 an. © Jutta Thiel

Schöngeising – Vielseitige Veranstaltungen für alle Altersklassen bieten – das möchte das Bauernhofmuseum Jexhof in Schöngeising mit seinem neuen Jahresprogramm. Bei der Vorstellung der geplanten Kurse und Ausstellungen auf dem Gelände des denkmalgeschützten Einöd-Hofes zog Martina Drechsler, Brucks stellvertretende Landrätin, zunächst in ihrem Rückblick eine durchwegs positive Bilanz: Mehr als 20.000 Menschen besuchten den Jexhof in der letzten Saison, nachdem alle Corona-Beschränkungen aufgehoben waren. „Die alte Marke von 25.000 Besuchern pro Jahr ist somit in Sichtweite“, so Drechsler optimistisch

Auf reges Interesse stoßen erfahrungsgemäß vor allem die Ausstellungen am Jexhof. In diesem Jahr startet die Museumssaison am 31. März mit dem Auswanderer Martin Hartl, der sich mit fünf Kameraden aus dem Brucker Land auf den Weg nach Argentinien machte. Ende Mai zeigt der Bildhauer Bernhard Schmid Obst-Baum-Skulpturen und ab 7. Juli geht es in den Ausstellungsräumen auf Zeitreise in die Erd- und Menschheitsgeschichte vor zwölf Millionen Jahren. Im September schließlich ist im Außenbereich eine Ausstellung zum 200-jährigen Bestehen des Landkreises zu sehen.

Besonderes Augenmerk legt der Jexhof seit jeher auf sein natur- und museumspädagogisches Programm. Umgeben von ausgedehnten Wäldern und dem Naturschutzgebiet Wildmoos, verfügt der Jexhof über beste Voraussetzungen, um Kindern die Natur oder die Tiere und das Leben auf einem bäuerlichen Hof näherzubringen. So können die jungen Besucher beispielsweise am 2. September unter Anleitung Pilze suchen oder im Ferienprogramm das Schreinern lernen. Ein Höhepunkt werden sicher die Märchentage sein, die den Einöd-Hof vom 29. Juli bis 6. August in eine Welt aus Traum und Fantasie verzaubern.



40 Jahre Förderverein Bauernhofmuseum Jexhof

Zum Gelingen des Programms trägt seit jeher auch wesentlich der Förderverein Bauernhofmuseum Jexhof bei, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert. „Auf unsere Wildessen zum Beispiel herrscht immer ein regelrechter Run“, berichtete Uta Lutz, Vorsitzende des Fördervereins. Dabei handelt es sich um romantische Fünf-Gänge-Menüs umrahmt von musikalischen und literarischen Einlagen. Außerdem wird unter anderem ein „Apfeltag“ veranstaltet. Dort können Besucher nicht nur die unterschiedlichen Sorten probieren und kaufen; es werden auch all diejenigen beraten, die in ihrem eigenen Garten einen Obstbaum pflanzen möchten.

Nicht fehlen dürfen im Jahresprogramm außerdem die bewährten Vorführungen alter Handwerksberufe; so kommen am 2. April beispielsweise historische Sämaschinen zum Einsatz und es wird gezeigt, wie früher mit der Hand gesät wurde. Ergänzt werden die historischen Darbietungen unter anderem von Koch- und Backkursen, Wanderungen, Theatervorführungen und musikalischen Darbietungen.



„Wir versuchen aber auch zeitgemäß zu sein“, betont Dr. Monika Kilian-Buchmann, leitende Museumspädagogin am Jexhof. Der Beweis dafür wird 18. Juli geliefert, wenn beim Beobachten und Erkunden des Sternenhimmels auch Tablets und Smartphones zur Recherche genutzt werden. Alles in allem war sich Martina Drechsler bei der Vorstellung sicher: „Wer durch die Seiten des Jahresprogramms 2023 blättert, den lädt so manche Veranstaltung zu einem Besuch der Idylle am Kellerbach ein.“

Jutta Thiel