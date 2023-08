Baumpaten spenden 20.000 Bäume für Togowald-Challenge 2023

Teilen

Bis Ende August werden die Bäume gepflanzt. © Aktion PiT-Togohilfe

Fürstenfeldbruck – Der letzte Julitag war auch der letzte Tag der Togowald-Challenge 2023 des Togohilfsvereins Aktion PiT-Togohilfe. Die Herausforderung bestand darin, von Anfang April bis zum 31. Juli Baumpaten für 20.000 Bäume zu finden.

Als die Vorsitzende Margret Kopp vor drei Wochen nach Togo reiste, fehlten noch 5.000 Bäume. Zwar kamen Tag für Tag weitere Spenden, dennoch blieb es eine Zitterpartie bis zum letzten Tag, als tatsächlich die letzte Baumspende eintraf, die das angestrebte Ziel erreichen ließ.



Begeisterung in togoischem Dorf

Pünktlich am 31. Juli konnte der symbolisch 20.000ste Baum gepflanzt werden. Dazu fuhren die Vorsitzenden Andy und Margret Kopp kurzentschlossen in das am nächsten gelegene Modelldorf Djegbakondji. „Voller Begeisterung eilten die Dorfbewohner herbei. Sogar der Dorfchef, der seine Gäste gewöhnlich mit Krone und in vornehmer Gewandung empfängt, verließ sofort sein eigenes Feld, auf dem er gerade arbeitete, um in Gummistiefeln bei der Pflanzung dabei zu sein“, erklärt Kopp. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des togoischen Partnervereins Aimes-Afrique, Dr. Michel Kodom, dem es stets gelingt, alle Projekte professionell umzusetzen, und mit den Dorfbewohnern konnten die ersten 200 Setzlinge in den Boden gebracht werden. „Es hatte die letzten Tage ausreichend geregnet, sodass der Boden ideal weich und durchtränkt ist, um die jungen Setzlinge gut anwachsen zu lassen“,beschreibt die Vorsitzende die Lage vor Ort.

Bis Ende August werden alle Bäume gepflanzt

Margret Kopp ist den vielen Baumpaten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck sehr dankbar: „Mit jedem einzelnen Baum tragen Sie zum Klimaschutz und zur Verbesserung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in unseren zehn Modelldörfern in Togo bei.“ Die weiteren Bäume werden in den nächsten Wochen bis spätestens Ende August nach den Vorgaben der Medizinmänner eingesetzt, die je nach Region unterschiedliche Heilpflanzen benötigen. Die Togowald-Challenge 2023 ist damit zu 100 Prozent gelungen.

red